BAND-MAIDの活動10周年を記念したライブツアー「BAND-MAID 10TH ANNIVERSARY TOUR」が3月から11月にかけて開催される。
BAND-MAIDはこのツアーで3月23日の熊本・熊本B.9 V1公演を皮切りに、日本国内で20都市23公演を実施。11月26日に過去最大規模の会場である神奈川・横浜アリーナでツアーファイナル公演を行う。さらに5月と8月には大型フェスへの出演も含む全米ツアーも開催。ファンクラブではツアー初日公演から7月19日の神奈川・CLUB CITTA'公演までのチケット先行抽選予約を1月15日まで受け付けている。
またBAND-MAIDの10周年を記念し、ポニーキャニオン移籍後作品のハイレゾ音源が1月10日より各配信サイトにて順次販売される。
BAND-MAID 10TH ANNIVERSARY TOUR
2023年3月23日（木）熊本県 熊本B.9 V1
2023年3月25日（土）鹿児島県 CAPARVO HALL
2023年3月26日（日）福岡県 DRUM LOGOS
2023年4月21日（金）兵庫県 Harbor Studio
2023年4月22日（土）京都府 KBSホール
2023年4月24日（月）大阪府 BIGCAT
2023年7月3日（月）東京都 Zepp Shinjuku（TOKYO）
2023年7月9日（日）新潟県 NIIGATA LOTS
2023年7月15日（土）静岡県 LIVE ROXY Shizuoka
2023年7月19日（水）神奈川県 CLUB CITTA'
2023年9月2日（土）長野県 NAGANO CLUB JUNK BOX
2023年9月3日（日）石川県 金沢EIGHT HALL
2023年9月22日（金）岡山県 CRAZYMAMA KINGDOM
2023年9月23日（土・祝）広島県 広島CLUB QUATTRO
2023年9月30日（土）香川県 高松MONSTER
2023年10月1日（日）愛媛県 松山サロンキティ
2023年10月7日（土）秋田県 Club SWINDLE
2023年10月9日（月・祝）宮城県 SENDAI GIGS
2023年10月13日（金）北海道 札幌PENNY LANE24
2023年10月15日（日）北海道 小樽GOLDSTONE
2023年10月20日（金）大阪府 なんばHatch
2023年10月25日（水）愛知県 DIAMOND HALL
2023年11月26日（日）神奈川県 横浜アリーナ