TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード」の“Dシリーズ”が、第9期まで制作されることが決定した。

これは本日1月9日に東京・TOKYO DOME CITY HALLで開催されたイベント「ブシロード新春大発表会2023 第1部」で発表されたもの。“Dシリーズ”は2021年4月より放送された「カードファイト!! ヴァンガード overDress」に始まり、1月14日には「カードファイト!! ヴァンガード will+Dress Season2」の放送がスタートする。なおこれにより、アニメ「カードファイト!! ヴァンガード」の“Dシリーズは再放送含め2025年12月まで放送され続けることになる。

「カードファイト!! ヴァンガード will+Dress」Season2

放送情報

テレビ東京系6局ネット：2023年1月14日（土）より毎週土曜日8:00～

配信情報

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スタッフ

製作総指揮・原案：木谷高明

原作：ブシロード / 伊藤彰

総監督：森賢（ぎふとアニメーション）

監督：鈴木龍太郎

シリーズ構成：中村聡（遊宝洞） / 大西雄仁

カードファイト構成：校條春

キャラクターデザイン原案：CLAMP

キャラクターデザイン：永作友克 / 齊田博之

総作画監督：永作友克 / 吉武はつひ / PARKGayoung

ユニット作画監督：小栗寛子

プロップデザイン：多田靖子

メカニックデザイン：高倉武史

ロゴデザイン：鎌田誠（ガロアプロダクション）

美術設定：石森連

美術監督：錦見佑亮（インスパイアード）

美術アドバイザー：増山修

3DCG：越田祐史（スタジオポメロ）

色彩設計：小宮ひかり

撮影監督：武井夏樹（旭プロダクション）

編集：黒澤雅之

音響監督：明田川仁（マジックカプセル）

音響効果：上野励

音楽：桑野聖

アニメーション制作：Kinema citrus / ぎふとアニメーション / STUDIO JEMI

キャスト

近導ユウユ：蒼井翔太

桃山ダンジ：小野友樹

廻間ミチル：佐久間大介（Snow Man）

狐芝ライカ：小笠原仁

羽根山ウララ：各務華梨

江端トウヤ：内田雄馬

大倉メグミ：進藤あまね

石亀ザクサ：伊藤昌弘

瀬戸トマリ：遠野ひかる

御薬袋ミレイ：中島由貴

惣川ハルカ：大地葉

向江ジンキ：山下大輝

伊勢木マサノリ：森嶋秀太

ソフィー・ベル：三森すずこ

サム（サミュエル・フレッドソン）：前田誠二

ハロナ・ウォーカー：青木陽菜

(c)VANGUARD will+Dress CharacterDesign ©2021-2023 CLAMP・ST