TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード」の“Dシリーズ”が、第9期まで制作されることが決定した。
これは本日1月9日に東京・TOKYO DOME CITY HALLで開催されたイベント「ブシロード新春大発表会2023 第1部」で発表されたもの。“Dシリーズ”は2021年4月より放送された「カードファイト!! ヴァンガード overDress」に始まり、1月14日には「カードファイト!! ヴァンガード will+Dress Season2」の放送がスタートする。なおこれにより、アニメ「カードファイト!! ヴァンガード」の“Dシリーズは再放送含め2025年12月まで放送され続けることになる。
「カードファイト!! ヴァンガード will+Dress」Season2
放送情報
テレビ東京系6局ネット：2023年1月14日（土）より毎週土曜日8:00～
配信情報
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スタッフ
製作総指揮・原案：木谷高明
原作：ブシロード / 伊藤彰
総監督：森賢（ぎふとアニメーション）
監督：鈴木龍太郎
シリーズ構成：中村聡（遊宝洞） / 大西雄仁
カードファイト構成：校條春
キャラクターデザイン原案：CLAMP
キャラクターデザイン：永作友克 / 齊田博之
総作画監督：永作友克 / 吉武はつひ / PARKGayoung
ユニット作画監督：小栗寛子
プロップデザイン：多田靖子
メカニックデザイン：高倉武史
ロゴデザイン：鎌田誠（ガロアプロダクション）
美術設定：石森連
美術監督：錦見佑亮（インスパイアード）
美術アドバイザー：増山修
3DCG：越田祐史（スタジオポメロ）
色彩設計：小宮ひかり
撮影監督：武井夏樹（旭プロダクション）
編集：黒澤雅之
音響監督：明田川仁（マジックカプセル）
音響効果：上野励
音楽：桑野聖
アニメーション制作：Kinema citrus / ぎふとアニメーション / STUDIO JEMI
キャスト
近導ユウユ：蒼井翔太
桃山ダンジ：小野友樹
廻間ミチル：佐久間大介（Snow Man）
狐芝ライカ：小笠原仁
羽根山ウララ：各務華梨
江端トウヤ：内田雄馬
大倉メグミ：進藤あまね
石亀ザクサ：伊藤昌弘
瀬戸トマリ：遠野ひかる
御薬袋ミレイ：中島由貴
惣川ハルカ：大地葉
向江ジンキ：山下大輝
伊勢木マサノリ：森嶋秀太
ソフィー・ベル：三森すずこ
サム（サミュエル・フレッドソン）：前田誠二
ハロナ・ウォーカー：青木陽菜
(c)VANGUARD will+Dress CharacterDesign ©2021-2023 CLAMP・ST