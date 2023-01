アリス九號.が9月3日をもって無期限で活動を“凍結”することを発表した。

アリス九號.は昨年11月に結成18年の活動の集大成となるアルバム「GRACE」をリリース。さらなる高みを目指すために今後のビジョンを模索する中で、メンバー1人ひとりがより成長することの必要性、そしてそれぞれが悔いなく自分に向き合うために何をすべきかを時間をかけて議論を重ねてきた結果、現状の5人の状態のまま活動を続けていくのは難しいことをメンバー一同確認し、無期限の活動凍結という結論に至った。

アリス九號.は3月よりライブツアー「ALICE NINE. TOUR 2023 LAST DANCE ACT.3『Graced The Beautiful Story」ep.2 “Farewell Flowers”」を開催する。ツアーのチケット情報はバンドのオフィシャルサイトで確認を。

ALICE NINE. TOUR 2023 LAST DANCE ACT.3「Graced The Beautiful Story」ep.2 “Farewell Flowers”」

2023年3月9日(木)東京都 Spotify O-EAST

2023年3月12日(日)愛知県 ElectricLadyLand

2023年3月18日(土)宮城県 darwin

2023年3月19日(日)青森県 青森Quarter

2023年3月21日(火・祝)北海道 函館club COCOA

2023年3月24日(金)茨城県 mito LIGHT HOUSE

2023年3月26日(日)千葉県 KASHIWA PALOOZA

2023年4月1日(土)京都府 京都FANJ

2023年4月2日(日)兵庫県 MUSIC ZOO KOBE 太陽と虎

2023年4月4日(火)香川県 DIME

2023年4月6日(木)広島県 広島セカンド・クラッチ

2023年4月8日(土)佐賀県 SAGA GEILS

2023年4月9日(日)熊本県 熊本B.9 V1

2023年4月15日(土)石川県 Kanazawa AZ

2023年4月16日(日)長野県 NAGANO CLUB JUNK BOX

2023年4月21日(金)静岡県 LiveHouse 浜松 窓枠

2023年4月22日(土)大阪府 GORILLA HALL OSAKA

2023年5月3日(水・祝)東京都 LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)