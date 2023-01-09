ガンバ大阪は9日、2023シーズンのトップチーム体制と選手の背番号を発表した。
2022シーズンの明治安田生命J1リーグでは、9勝10分15敗・勝ち点「37」の15位に終わったG大阪。上位進出を狙う2023シーズンに向けて、2021年から2シーズンに渡って徳島ヴォルティスを率いたダニエル・ポヤトス氏を新監督に招へいした。また、チュニジア代表FWイッサム・ジェバリやU－21日本代表への選出経験もあるDF半田陸ら即戦力を多く獲得。また、GK谷晃生の4シーズンぶりとなる復帰も決まった。
ジェバリは「11」、半田は「3」、谷は「99」を背負うことが決定。ロアッソ熊本から加入したMF杉山直宏は「28」、V・ファーレン長崎から加入したDF江川湧清は「34」を着用することとなった。また、FW宇佐美貴史が「39」から「7」に、食野亮太郎が「40」から「8」に、FW鈴木武蔵が「45」から「9」に変更となった。
1月9日時点でのトップチーム陣容は以下の通り。◆■選手
1 GK 東口順昭
2 DF 福岡将太
3 DF 半田陸（山形から新加入）
4 DF 藤春廣輝
5 DF 三浦弦太
6 MF 山本理仁
7 FW 宇佐美貴史（「39」番から変更）
8 FW 食野亮太郎（「40」番から変更）
9 FW 鈴木武蔵（「45」番から変更）
10 MF 倉田秋
11 FW イッサム・ジェバリ（オーデンセから新加入）
13 DF 髙尾瑠
14 MF 福田湧矢
16 DF 佐藤瑶大（仙台から復帰）
17 MF 奥野耕平
20 DF クォン・ギョンウォン
21 FW 塚元大（金沢から復帰）
22 GK 一森純
23 MF ダワン
24 DF 黒川圭介
25 GK 石川慧
26 DF 柳澤亘
28 MF 杉山直宏（熊本から新加入）
29 MF 山本悠樹
34 DF 江川湧清（長崎から新加入）
37 FW 山見大登
41 MF 中村仁郎
47 MF ファン・アラーノ
48 MF 石毛秀樹
99 GK 谷晃生
監督 ダニエル・ポヤトス
ヘッドコーチ マルセル・サンツ
コーチ 高木和道
コーチ 上村捷太
GKコーチ 吉田宗弘
フィジカルコーチ 吉道公一朗