『モンハン』好きなモンスターが選べるリバーシブルネックレス！

大人気ハンティングアクションゲーム「モンスターハンター」シリーズより、リバーシブルネックレス「ハンターの首飾り(全10種類)」が登場! 大人のための本格的なキャラクタージュエリーを扱うユートレジャーにて予約受け付け中だ。

2004年に第1作が発売されて以来、世界中でファンを魅了するヒット作となった『モンスターハンター』シリーズ。「友人と協力して強大なモンスターに挑む」という通信協力プレイが新たなコミュニケーションスタイルを確立し、「モンハン現象」と呼ばれる社会現象を巻き起こした。

また、シリーズ最新作となる『モンスターハンターライズ』の超大型拡張コンテンツ「モンスターハンターライズ:サンブレイク」が2022年6月30日に発売された。

このたびの新作ジュエリーは、表面にイエローゴールドコーティングを施し、シルバーとゴールドのコントラストが上品な印象のネックレス。

裏面には、それぞれのモンスターをイメージした刻印と宝石があしらわれ、リオレウス、リオレイアはもちろん、マガイマガドや、最新作『モンスターハンターライズ:サンブレイク』のメインモンスターであるメル・ゼナなど、全10種類の中から好きなモンスターを選ぶことができる。

”ーこの首飾りは、あなたのハンター稼業がロマンとスリルに満ち、末永く安全でありますように、と願いを込めて、モンスターを象った刻印をお守りのように彫り込んだのが始まりと言われているー”

ハンター必携の「ハンターの首飾り」を装備して、今日も元気に一狩りいこうぜ!

