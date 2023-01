魔法使い気分が味わえる『ハリー・ポッター』分霊箱の本格リング

『ハリー・ポッター』シリーズのキーアイテムである分霊箱をモチーフにした、魔法使い気分が味わえる素敵なリングが新登場! 劇中アイテムをデザインに落とし込んだ本格リングをチェックしていこう。

大ヒット映画シリーズ『ハリー・ポッター』と『ファンタスティック・ビースト』の「魔法ワールド(Wizarding World)」オフィシャル商品を専門に取り扱う「ハリー・ポッター マホウドコロ(Harry Potter-Mahou Dokoro)」にて、『ハリー・ポッター』シリーズのキーアイテムである分霊箱の内の2種をモチーフにした、「ハリー・ポッター マールヴォロ・ゴーントの指輪」と「ハリー・ポッター レイブンクローの髪飾り リング」が、2023年1月下旬より新登場する。

「分霊箱」とは、『ハリー・ポッター』シリーズの劇中に登場する、闇の魔法使いや魔女が不死性を獲得するために自身の魂の一部を閉じ込めるためのアイテム。これがあれば肉体が破壊されても魂を現世に結びつけることができるため、魂が無事であれば死ぬことがない。

そんな作中でも重要なアイテムがファッションとして楽しめる指輪となって新登場するわけだが、気になるアイテムをくわしく見ていこう。

「ハリー・ポッター マールヴォロ・ゴーントの指輪」は、カドマス・ペベレルとサラザール・スリザリンの子孫であるゴーント家の家宝であり、ヴォルデモート卿の分霊箱のひとつである、”マールヴォロ・ゴーントの指輪” をイメージしたリング。

死の秘宝マークがデザインされ、リング部分にはレリーフが彫り込まれた、重厚感のあるファン必見の一品だ。

「ハリー・ポッター レイブンクローの髪飾り リング」は、レイブンクロー寮の創立者ロウェナ・レイブンクローの遺品で、後にヴォルデモート卿に分霊箱にされてしまう ”レイブンクローの髪飾り” をモチーフにしたリング。

レイブンクローの象徴動物であるワシが象られ、美しい青色のストーンがはめ込まれており、オリジナルパッケージ入りでギフトとしてもおすすめだ。

さらに、「マホウドコロ」にて ”名前を呼んではいけないあの人” と呼ばれる最強の闇の魔法使い「ヴォルデモート卿」が、細部まで精巧に立体化したフィギュアを数量限定100体が予約受け付け中!

リングと合わせて『ハリー・ポッター』の世界観を楽しんじゃおう。

WIZARDING WORLD characters, names, and related indicia are (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s22)