『火狩りの王』第1話先行無料配信スタート！ 坂本真綾インタビュー公開

日向理恵子による長編ファンタジー小説を、監督・西村純二と構成/脚本・押井守がタッグを組んでアニメ化する、WOWOWオリジナルアニメ『火狩りの王』。第1話「旅立ち」の先行無料配信がスタートし、さらに明楽役とEDテーマを務める坂本真綾のインタビューが公開となった。

『火狩りの王』は、日向理恵子による長編ファンタジー小説。 ”火” を失った人類最終戦争後の世界で、多くの困難に直面しながらも懸命に生きていく者たちの姿が描かれる。

主人公は11歳の少女・灯子と15歳の少年・煌四。どこにでもいるような子供たちが、絶望的な世界に翻弄されながら強く生きていく姿が印象的で、独創性溢れるファンタジーでありながら、その深いテーマ性に多くの読者が心打たれた作品だ。

WOWOWでは本作をアニメ化し、監督は『SAMURAI DEEPER KYO』や『今日からマ王!』などを手掛ける西村純二、構成/脚本は『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』や『スカイ・クロラ The Sky Crawlers』などを手掛ける押井守が務める。

2023年1月14日(土)午後10時30分からの放送・配信開始に先駆け、第1話「旅立ち」がWOWOW公式YouTubeチャンネルにて先行無料配信(期間限定)をスタート!

さらに、本作で明楽(あきら)役として声優出演しながら、エンディングテーマ『まだ遠くにいる』を担当している坂本真綾のインタビューも公開!

明楽を演じた感想や楽曲に込めた思いを語った。

<坂本真綾 インタビュー>

――原作小説をお読みになったご感想をお聞かせいただければと思います。

全4巻からなる長編ファンタジー小説ということもあって、読み始める前は「全部読めるかな?」と少し不安だったのですが、思いのほかのめり込んで、どんどん物語の先が知りたくなって、一気に読んでしまいました。

登場人物も多いですし、複雑な部分もあるんですけど、一貫して「生きろ!」みたいな強いメッセージもありますし、自分がどのキャラクターに感情移入するかによって見えてくる景色が違う、という感じがして。本当に子どもから大人まで幅広い方が楽しめる作品だなと思いました。

――お読みになった際は、どのキャラクターに感情移入して読まれましたか?

一番、目線として入りやすかったのは、やはり明楽(あきら)ですね。その時は、自分が明楽の声を担当することになるなんて、全然思っていませんでした(笑)。

彼女の魅力は、すごくサバサバした性格と情に厚いところで、仲間を命がけで守る強さと優しさにも惹かれました。小説を読んでいると、ずっと彼女の表情が見えているような感じがあって、とても身近に感じていました。

あと、明楽の狩り犬のてまりですね。私も犬を飼っていて、うちの子にそっくりだと思って。もし『火狩りの王』が実写化する時は、ぜひうちの子をてまり役に使って欲しいなって思いながら読んでいました。

――エンディングテーマの「まだ遠くにいる」では、歌唱だけでなく作詞も手掛けられていますが、歌詞に込めた思いなどをお聞かせください。

私は、小説を全部読んでから歌詞を書きましたが、「まだ遠くにいる」がエンディングテーマとして流れるのは、物語の中盤までなので、ネタバレするわけにもいかず(笑)。でも、どんどん灯子たちの冒険が続いていくという物語が紡がれていく中でのエンディングテーマということで、作品が持つスピード感や勢いみたいなものを止めずに聞くことのできる、物語に寄り添った曲にしたいなと思いました。

そして、テーマもメッセージもスケールが大きい作品なので、ちょっと普通の曲では似合わないな、というのがあって、変わった展開だったり、ちょっと派手なアレンジだったりというものを作品のイメージに合わせて作っていったら、こんな難しい曲になっちゃったっていう感じです。

歌詞に関しては、私自身が小説を読んで『原作者の日向理恵子さんは、このような思いがあったのかな』と想像しながら書いてみました。これまでも人間の歴史の中にはひどい争いがあって、そのまっただ中で青春時代を過ごしてきた人たちは必ずいて、その時ってどうだったのかなとか想像した時に、やっぱり誰だって生まれる時代は選べないわけだけど、それでも生まれてきたからには、与えられた命を懸命に輝かせて生きていたのだろうなあと思ったんです。

生まれたら、もう否応なく、その場所で咲くしかないっていうことは酷だけど、でもそれは、誰にでも与えられている、命が持ってる救いだということを込められたらいいな、と思いました。

――「まだ遠くにいる」というタイトルに込められた思いをお聞かせください。

自由に解釈していただけるといいな、という感じのタイトルなんですけど、言い切らないというか、何のこと言ってるのかなっていう疑問を持つようなものにしたかったんです。何かの気配だけがあって、それが良いものなのか悪いものなのかもわからない。だけど確実に近づいてきてる、そういうイメージですかね。

――明楽役を演じると決まった際の率直なご感想をお聞かせください。

音響監督の若林さんから、私に演じてもらいたいキャラクターがある、と聞かされた時は『私が演じられる役、あったかな…』と思いました。登場人物の年齢層も若いですし、最近、私にお話が来るキャラクターって悪役が多いので(笑)。

明楽を演じさせていただけるとわかったときは、とっても嬉しかったです。先ほどもお伝えしましたが、明楽は、原作小説の段階から好きなキャラクターでしたし、とっても素敵な役だと知ってたので、ありがたいなあと思いました。

――坂本さんが思う『火狩りの王』の魅力をお聞かせください。

原作小説を読んでいると、子供から大人まで楽しめる物語だと思います。そして、最終戦争後という近未来が舞台の話なんですけれど、妙にリアリティがあって、今私たちが生きている現代と陸続きというか、灯子や煌四、そして明楽たちが体験するできごとが他人事のように思えないんですよね。

登場人物たちが最後どうなるのか? こんなに一生懸命生きている人たちが報われなかったら嘘だろうって思いながら。

でもそうかもしれない。そのぐらい残酷かもしれないっていう、期待と不安で、とにかく一度触れたら最期までもう共にしていただくしかないという作品。

――『火狩りの王』の放送を待ち望んでる皆さんにメッセージをお願いします。

私が最初、『火狩りの王』という作品がアニメ化されます、と聞いた際に最初に入ってきた情報が『あの押井守さんが大変惚れ込んでいる作品なんです』というお話だったので、『もう、それは間違いない!』という気持ちになったことを覚えています。きっと押井さんが『火狩りの王』をアニメにすることで描きたかったものがあって、小説から飛び出してきた、躍動感を持ったキャラクターたちが私たちに、その思いを伝えてくれるんだろうなと思うと、私も楽しみです。

小説の世界観をそのままに、さらにスピード感を味わえるアニメになっていますので、一度小説を読んだ方にも、ぜひ映像でも楽しんでほしいなあと思います。

