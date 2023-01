FAカップ4回戦の組み合わせ抽選会が8日に行われた。

日本代表MF三笘薫が所属するブライトンは、再試合となったリヴァプールvsウルヴァーハンプトンの勝者と対戦する。日本代表DF冨安健洋が所属するアーセナルは、9日に行われる3回戦のオックスフォード・U戦で勝利した場合、4回戦ではマンチェスター・Cと対戦する。

また、マンチェスター・Uはレディング、トッテナムはプレストンが4回戦の相手となる。

4回戦は1月27から30日にかけて行われる。組み合わせは以下の通り。

※()内はリーグレベル

プレストン(2) vs トッテナム(1)

サウサンプトン(1) vs ブラックプール(2)

レクサム(5) vs シェフィールド・U(2)

イプスウィッチ(3) vs バーンリー(2)

マンチェスター・U(1) vs レディング(2)

ルートン(2)/ウィガン(3) vs グリムズビー(4)

ダービー(3) vs ウェストハム(1)

ストーク(2) vs スティヴネイジ(4)

ブラックバーン(2) vs フォレストグリーン(3)/バーミンガム(2)

ウォルソール(4) vs レスター(1)

シェフィールド・ウェンズデイ(3) vs フリートウッド(3)

マンチェスター・C(1) vs オックスフォード・U(3)/アーセナル(1)

ブリストル・C(2)/スウォンジー(2) vs チェスターフィールド(5)/ウェスト・ブロムウィッチ(2)

ブライトン(1) vs リヴァプール(1)/ウルヴァーハンプトン(1)

フルアム(1) vs サンダーランド(2)

ボレアム・ウッド(5)/アクリントン(3) vs カーディフ(2)/リーズ(1)