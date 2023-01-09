「HIGH CARD」ビジュアル (c) TMS/HIGH CARD Project

本日1月9日（月）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2023年冬アニメ作品まとめを公開中。

「HIGH CARD」

  • AT-X：2023年1月9日（月）より毎週月曜日20:00～
  • TOKYO MX：2023年1月9日（月）より毎週月曜日22:30～
  • KBS京都：2023年1月9日（月）より毎週月曜日24:00～
  • サンテレビ：2023年1月9日（月）より毎週月曜日24:00～
  • テレビ愛知：2023年1月9日（月）より毎週月曜日26:05～
  • BS11：2023年1月10日（火）より毎週火曜日25:30～

「吸血鬼すぐ死ぬ2」

  • TOKYO MX：2023年1月9日（月）より毎週月曜日23:00～
  • BS11：2023年1月9日（月）より毎週月曜日23:00～
  • サンテレビ：2023年1月9日（月）より毎週月曜日23:30～
  • テレビ神奈川：2023年1月9日（月）より毎週月曜日24:30～
  • KBS京都：2023年1月9日（月）より毎週月曜日24:30～
  • サンテレビ：2023年1月9日（月）より毎週月曜日24:30～
  • AT-X：2023年1月10日（火）より毎週火曜日20:30～
  • 静岡放送：2023年1月10日（火）より毎週火曜日25:55～

「もののがたり」

  • TOKYO MX：2023年1月9日（月）より毎週月曜日24:00～
  • BS11：2023年1月9日（月）より毎週月曜日24:00～
  • AT-X：2023年1月12日（木）より毎週木曜日23:00～

「『ヴィンランド・サガ』SEASON 2」

  • TOKYO MX：2023年1月9日（月）より毎週月曜日24:30～
  • BS11：2023年1月9日（月）より毎週月曜日24:30～
  • 岐阜放送：2023年1月9日（月）より毎週月曜日24:30～
  • AT-X：2023年1月10日（火）より毎週火曜日20:00～

「あやかしトライアングル」

  • とちぎテレビ：2023年1月9日（月）より毎週月曜日25:00～
  • 群馬テレビ：2023年1月9日（月）より毎週月曜日25:00～
  • BS11：2023年1月9日（月）より毎週月曜日25:00～
  • TOKYO MX：2023年1月9日（月）より毎週月曜日25:05～
  • テレビ愛知：2023年1月9日（月）より毎週月曜日25:30～
  • 読売テレビ：2023年1月9日（月）より毎週月曜日26:59～
  • AT-X：2023年1月10日（火）より毎週火曜日21:00～

「英雄王、武を極めるため転生す ～そして、世界最強の見習い騎士♀～」

  • テレビ東京：2023年1月9日（月）より毎週月曜日25:45～
  • AT-X：2023年1月11日（水）より毎週水曜日21:30～
  • BSテレ東：2023年1月12日（木）より毎週木曜日24:30～