本日1月9日（月）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2023年冬アニメ作品まとめを公開中。
「HIGH CARD」
- AT-X：2023年1月9日（月）より毎週月曜日20:00～
- TOKYO MX：2023年1月9日（月）より毎週月曜日22:30～
- KBS京都：2023年1月9日（月）より毎週月曜日24:00～
- サンテレビ：2023年1月9日（月）より毎週月曜日24:00～
- テレビ愛知：2023年1月9日（月）より毎週月曜日26:05～
- BS11：2023年1月10日（火）より毎週火曜日25:30～
「吸血鬼すぐ死ぬ2」
- TOKYO MX：2023年1月9日（月）より毎週月曜日23:00～
- BS11：2023年1月9日（月）より毎週月曜日23:00～
- サンテレビ：2023年1月9日（月）より毎週月曜日23:30～
- テレビ神奈川：2023年1月9日（月）より毎週月曜日24:30～
- KBS京都：2023年1月9日（月）より毎週月曜日24:30～
- サンテレビ：2023年1月9日（月）より毎週月曜日24:30～
- AT-X：2023年1月10日（火）より毎週火曜日20:30～
- 静岡放送：2023年1月10日（火）より毎週火曜日25:55～
「もののがたり」
- TOKYO MX：2023年1月9日（月）より毎週月曜日24:00～
- BS11：2023年1月9日（月）より毎週月曜日24:00～
- AT-X：2023年1月12日（木）より毎週木曜日23:00～
「『ヴィンランド・サガ』SEASON 2」
- TOKYO MX：2023年1月9日（月）より毎週月曜日24:30～
- BS11：2023年1月9日（月）より毎週月曜日24:30～
- 岐阜放送：2023年1月9日（月）より毎週月曜日24:30～
- AT-X：2023年1月10日（火）より毎週火曜日20:00～
「あやかしトライアングル」
- とちぎテレビ：2023年1月9日（月）より毎週月曜日25:00～
- 群馬テレビ：2023年1月9日（月）より毎週月曜日25:00～
- BS11：2023年1月9日（月）より毎週月曜日25:00～
- TOKYO MX：2023年1月9日（月）より毎週月曜日25:05～
- テレビ愛知：2023年1月9日（月）より毎週月曜日25:30～
- 読売テレビ：2023年1月9日（月）より毎週月曜日26:59～
- AT-X：2023年1月10日（火）より毎週火曜日21:00～
「英雄王、武を極めるため転生す ～そして、世界最強の見習い騎士♀～」
- テレビ東京：2023年1月9日（月）より毎週月曜日25:45～
- AT-X：2023年1月11日（水）より毎週水曜日21:30～
- BSテレ東：2023年1月12日（木）より毎週木曜日24:30～