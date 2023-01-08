名古屋グランパスは8日、2023シーズンのトップチーム体制を発表した。

2シーズン目を迎えた長谷川健太監督は、今季もMF稲垣祥をキャプテンに指名。DF中谷進之介が副キャプテンを務める。

課題の得点力アップに向けて浦和レッズから獲得したFWキャスパー・ユンカーは、背番号「77」に決定。鹿島アントラーズから加入したMF和泉竜司が新7番となり、サンフレッチェ広島から加入したDF野上結貴は「2」を背負う。

ヴァンフォーレ甲府から加入したMF山田陸は「35」番に。また、GK武田洋平、FW永井謙佑、FWレオナルドの3選手が昨季から背番号を変更している。

なお、海外クラブと移籍交渉を進めている日本代表MF相馬勇紀の背番号「11」は空き番となった。

2023シーズンの体制は以下の通り。

◆■選手

1 GK ランゲラック

2 DF 野上結貴（広島から完全移籍）

3 DF 丸山祐市

4 DF 中谷進之介

5 MF 長澤和輝

6 MF 米本拓司（湘南より復帰）

7 MF 和泉竜司（鹿島から完全移籍）

9 FW 酒井宣福

10 FW マテウス・カストロ

13 DF 藤井陽也

15 MF 稲垣祥＜cap.＞

16 GK 武田洋平（21番から変更）

17 DF 森下龍矢

18 FW 永井謙佑（45番から変更）

19 MF 重廣卓也

21 FW ターレス（熊本より復帰）

22 GK 東ジョン

23 GK 三井大輝（沼津より復帰）

24 DF 河面旺成

30 DF 行徳瑛（静岡学園高から加入）

31 MF 吉田温紀

32 MF 豊田晃大

33 MF 甲田英將

34 MF 内田宅哉

35 MF 山田陸（甲府から完全移籍）

46 MF 石田凌太郎

77 FW キャスパー・ユンカー（浦和から期限付き移籍）

92 FW レオナルド（29番から変更）

◆■スタッフ

監督 長谷川健太

ヘッドコーチ 三木隆司

コーチ 吉村圭司★

コーチ 竹谷昂祐

分析担当コーチ 佐藤凌輔★

GKコーチ 河野和正

アシスタントGKコーチ 楢崎正剛★

パフォーマンスコーチ 上松大輔

フィジカルコーチ 山田魁人

▼チームドクター

チーフドクター 石塚真哉

メディカルアドバイザー 近藤精司

ドクター 酒井忠博、清水卓也、髙橋達也、深谷泰士、井戸田仁、桑原浩彰、小田智之、濱田恭、水野隆文

▼理学療法士

水谷将和、城谷耕平

▼アスレティックトレーナー

トレーナー：近藤啓機、藤田健人★、穂積和衞

▼スタッフ

チームマネジャー：三田実

副務：北野眞一、石坂慎之介、谷川康洋★

通訳：佐々木トニーユタカ（ポルトガル語）、黒川隆史★（英語）

管理栄養士：河村美樹★

※★は新任