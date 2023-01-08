BiSHのラストCDシングル（タイトル未定）が3月22日にリリースされることが決定した。
6月29日に東京・東京ドームで行われるライブをもって解散するBiSH。彼女たちのラストCDシングルは超豪華盤、初回限定盤、DVD盤、CD盤の計4形態が用意される。超豪華盤には新曲2曲が入ったシングルCDに加え、2021年12月開催「THiS is FOR BiSH」、2022年1月開催「BiSH 解散パーチー 開会式」、2022年9月開催「And yet BiSH moved.」、2022年10月開催「TO THE END TO THE END」の4本のライブ映像と新曲のミュージックビデオを収めたBlu-ray3枚と同ライブの音源を収めたCD7枚、150ページにおよぶ写真集が付属し、「BiSH 解散パーチー 開会式」以外の3公演の映像にはメンバーによるオーディオコメンタリーも収められる。初回限定盤には「And yet BiSH moved.」「TO THE END TO THE END」のライブ映像と新曲MVを収めたBlu-ray3枚、ライブCD4枚、32ページの写真集が、DVD盤には初回盤と同じ2公演の映像を収めたDVD2枚がそれぞれ付属する。
またラストCDシングルの購入者を対象とした特典会「BiSHとバイバイしようぜ!!会」が、北海道、東京、福岡、大阪、愛知、宮城の6都市で開催されることも決定。さらに「株式会社BiSH」の設立も発表された。設立会社の詳細については追ってアナウンスされる。
BiSH ラストCDシングル（タイトル未定）収録内容
超豪華盤
シングルCD
・新曲1（タイトル未定）
・新曲2（タイトル未定）
Blu-ray DISC 1
2021.12.24「THiS is FOR BiSH at heavysick ZERO」
01. BiSH-星が瞬く夜に-
02. BiSH-星が瞬く夜に-
03. BiSH-星が瞬く夜に-
04. スパーク
05. MONSTERS
06. Is this call??
07. サラバかな
08. SCHOOL GIRLS,BANG BANG
09. DA DANCE!!
10. TOUMIN SHOJO
11. ぴらぴろ
12. Lonely girl
13. HUG ME
14. カラダ・イデオロギー
15. Story Brighter
16. プロミスザスター
2022.01.05「BiSH 解散パーチー 開会式 at 代々木公園野外ステージ」
01. BiSH-星が瞬く夜に-
02. GiANT KiLLERS
03. MONSTERS
04. DA DANCE!!
05. オーケストラ
06. スパーク
07. プロミスザスター
08. beautifulさ
09. FiNAL SHiTS
・新曲 MUSiC ViDEO
ほか
Blu-ray DISC 2
2022.09.21「And yet BiSH moved. at 大阪城ホール」
01. GiANT KiLLERS
02. ZENSHiN ZENREi
03. UP to ME
04. 愛してると言ってくれ
05. GRUNGE WORLD
06. DA DANCE!!
07. ぴょ
08. リズム
09. プロミスザスター
10. SHARR
11. in case...
12. 遂に死
13. サヨナラサラバ
14. MONSTERS
15. オーケストラ
16. サラバかな
17. BiSH -星が瞬く夜に-
18. SEEYOU
19. ALL YOU NEED IS LOVE
20. beautifuさ
Blu-ray DISC 3
2022.10.25「TO THE END TO THE END at 横浜アリーナ」
01. サヨナラサラバ
02. SMACK baby SMACK
03. DEADMAN
04. UP to ME
05. PAiNT it BLACK
06. GiANT KiLLERS
07. FOR HiM
08. Life is beautiful
09. プロミスザスター
10. ぴらぴろ
11. DA DANCE!!
12. ぴょ
13. 遂に死
14. MONSTERS
15. オーケストラ
16. サラバかな
17. beautifulさ
18. 悲しみよとまれ
19. ALL YOU NEED IS LOVE
20. BiSH-星が瞬く夜に-
Live CD DISC 1
2021.12.24「THiS is FOR BiSH at heavysick ZERO」
01. BiSH-星が瞬く夜に-
02. BiSH-星が瞬く夜に-
03. BiSH-星が瞬く夜に-
04. スパーク
05. MONSTERS
06. Is this call??
07. サラバかな
08. SCHOOL GIRLS,BANG BANG
09. DA DANCE!!
Live CD DISC 2
01. TOUMIN SHOJO
02. ぴらぴろ
03. Lonely girl
04. HUG ME
05. カラダ・イデオロギー
06. Story Brighter
07. プロミスザスター
Live CD DISC 3
2022.01.05「BiSH 解散パーチー 開会式 at 代々木公園 野外ステージ」
01. BiSH-星が瞬く夜に-
02. GiANT KiLLERS
03. MONSTERS
04. DA DANCE!!
05. オーケストラ
06. スパーク
07. プロミスザスター
08. beautifulさ
09. FiNAL SHiTS
Live CD DISC 4
2022.09.21「And yet BiSH moved. at 大阪城ホール」
01. GiANT KiLLERS
02. ZENSHiN ZENREi
03. UP to ME
04. 愛してると言ってくれ
05. GRUNGE WORLD
06. DA DANCE!!
07. ぴょ
08. リズム
09. プロミスザスター
10. SHARR
11. in case...
12. 遂に死
13. サヨナラサラバ
14. MONSTERS
Live CD DISC 5
01. オーケストラ
02. サラバかな
03. BiSH-星が瞬く夜に-
04. SEEYOU
05. ALL YOU NEED IS LOVE
06. beautifuさ
Live CD DISC 6
2022.10.25「TO THE END TO THE END at 横浜アリーナ」
01. サヨナラサラバ
02. SMACK baby SMACK
03. DEADMAN
04. UP to ME
05. PAiNT it BLACK
06. GiANT KiLLERS
07. FOR HiM
08. Life is beautiful
09. プロミスザスター
10. ぴらぴろ
11. DA DANCE!!
12. ぴょ
13. 遂に死
14. MONSTERS
Live CD DISC 7
01. オーケストラ
02. サラバかな
03. beautifulさ
04. 悲しみよとまれ
05. ALL YOU NEED IS LOVE
06. BiSH-星が瞬く夜に-
初回限定盤
シングルCD
・新曲1（タイトル未定）
・新曲2（タイトル未定）
Blu-ray DISC 1
2022.09.21「And yet BiSH moved. at 大阪城ホール」
01. GiANT KiLLERS
02. ZENSHiN ZENREi
03. UP to ME
04. 愛してると言ってくれ
05. GRUNGE WORLD
06. DA DANCE!!
07. ぴょ
08. リズム
09. プロミスザスター
10. SHARR
11. in case...
12. 遂に死
13. サヨナラサラバ
14. MONSTERS
15. オーケストラ
16. サラバかな
17. BiSH -星が瞬く夜に-
18. SEEYOU
19. ALL YOU NEED IS LOVE
20. beautifuさ
Blu-ray DISC 2
2022.10.25「TO THE END TO THE END at 横浜アリーナ」
01. サヨナラサラバ
02. SMACK baby SMACK
03. DEADMAN
04. UP to ME
05. PAiNT it BLACK
06. GiANT KiLLERS
07. FOR HiM
08. Life is beautiful
09. プロミスザスター
10. ぴらぴろ
11. DA DANCE!!
12. ぴょ
13. 遂に死
14. MONSTERS
15. オーケストラ
16. サラバかな
17. beautifulさ
18. 悲しみよとまれ
19. ALL YOU NEED IS LOVE
20. BiSH-星が瞬く夜に-
Blu-ray DISC 3
・新曲 MUSiC ViDEO ほか
Live CD DISC 1
2022.09.21「And yet BiSH moved. at 大阪城ホール」
01. GiANT KiLLERS
02. ZENSHiN ZENREi
03. UP to ME
04. 愛してると言ってくれ
05. GRUNGE WORLD
06. DA DANCE!!
07. ぴょ
08. リズム
09. プロミスザスター
10. SHARR
11. in case...
12. 遂に死
13. サヨナラサラバ
14. MONSTERS
Live CD DISC 2
01. オーケストラ
02. サラバかな
03. BiSH-星が瞬く夜に-
04. SEEYOU
05. ALL YOU NEED IS LOVE
06. beautifuさ
Live CD DISC 3
2022.10.25「TO THE END TO THE END at 横浜アリーナ」
01. サヨナラサラバ
02. SMACK baby SMACK
03. DEADMAN
04. UP to ME
05. PAiNT it BLACK
06. GiANT KiLLERS
07. FOR HiM
08. Life is beautiful
09. プロミスザスター
10. ぴらぴろ
11. DA DANCE!!
12. ぴょ
13. 遂に死
14. MONSTERS
Live CD DISC 4
01. オーケストラ
02. サラバかな
03. beautifulさ
04. 悲しみよとまれ
05. ALL YOU NEED IS LOVE
06. BiSH-星が瞬く夜に-
DVD盤
シングルCD
・新曲1（タイトル未定）
・新曲2（タイトル未定）
DVD DISC 1
2022.09.21「And yet BiSH moved. at 大阪城ホール」
01. GiANT KiLLERS
02. ZENSHiN ZENREi
03. UP to ME
04. 愛してると言ってくれ
05. GRUNGE WORLD
06. DA DANCE!!
07. ぴょ
08. リズム
09. プロミスザスター
10. SHARR
11. in case...
12. 遂に死
13. サヨナラサラバ
14. MONSTERS
15. オーケストラ
16. サラバかな
17. BiSH-星が瞬く夜に-
18. SEEYOU
19. ALL YOU NEED IS LOVE
20. beautifuさ
DVD DISC 2
2022.10.25「TO THE END TO THE END at 横浜アリーナ」
01. サヨナラサラバ
02. SMACK baby SMACK
03. DEADMAN
04. UP to ME
05. PAiNT it BLACK
06. GiANT KiLLERS
07. FOR HiM
08. Life is beautiful
09. プロミスザスター
10. ぴらぴろ
11. DA DANCE!!
12. ぴょ
13. 遂に死
14. MONSTERS
15. オーケストラ
16. サラバかな
17. beautifulさ
18. 悲しみよとまれ
19. ALL YOU NEED IS LOVE
20. BiSH-星が瞬く夜に-
CD盤
シングルCD
・新曲1（タイトル未定）
・新曲2（タイトル未定）