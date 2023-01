BiSHのラストCDシングル(タイトル未定)が3月22日にリリースされることが決定した。

6月29日に東京・東京ドームで行われるライブをもって解散するBiSH。彼女たちのラストCDシングルは超豪華盤、初回限定盤、DVD盤、CD盤の計4形態が用意される。超豪華盤には新曲2曲が入ったシングルCDに加え、2021年12月開催「THiS is FOR BiSH」、2022年1月開催「BiSH 解散パーチー 開会式」、2022年9月開催「And yet BiSH moved.」、2022年10月開催「TO THE END TO THE END」の4本のライブ映像と新曲のミュージックビデオを収めたBlu-ray3枚と同ライブの音源を収めたCD7枚、150ページにおよぶ写真集が付属し、「BiSH 解散パーチー 開会式」以外の3公演の映像にはメンバーによるオーディオコメンタリーも収められる。初回限定盤には「And yet BiSH moved.」「TO THE END TO THE END」のライブ映像と新曲MVを収めたBlu-ray3枚、ライブCD4枚、32ページの写真集が、DVD盤には初回盤と同じ2公演の映像を収めたDVD2枚がそれぞれ付属する。

またラストCDシングルの購入者を対象とした特典会「BiSHとバイバイしようぜ!!会」が、北海道、東京、福岡、大阪、愛知、宮城の6都市で開催されることも決定。さらに「株式会社BiSH」の設立も発表された。設立会社の詳細については追ってアナウンスされる。

BiSH ラストCDシングル(タイトル未定)収録内容

超豪華盤

シングルCD

・新曲1(タイトル未定)

・新曲2(タイトル未定)

Blu-ray DISC 1

2021.12.24「THiS is FOR BiSH at heavysick ZERO」

01. BiSH-星が瞬く夜に-

02. BiSH-星が瞬く夜に-

03. BiSH-星が瞬く夜に-

04. スパーク

05. MONSTERS

06. Is this call??

07. サラバかな

08. SCHOOL GIRLS,BANG BANG

09. DA DANCE!!

10. TOUMIN SHOJO

11. ぴらぴろ

12. Lonely girl

13. HUG ME

14. カラダ・イデオロギー

15. Story Brighter

16. プロミスザスター



2022.01.05「BiSH 解散パーチー 開会式 at 代々木公園野外ステージ」

01. BiSH-星が瞬く夜に-

02. GiANT KiLLERS

03. MONSTERS

04. DA DANCE!!

05. オーケストラ

06. スパーク

07. プロミスザスター

08. beautifulさ

09. FiNAL SHiTS



・新曲 MUSiC ViDEO

ほか

Blu-ray DISC 2

2022.09.21「And yet BiSH moved. at 大阪城ホール」

01. GiANT KiLLERS

02. ZENSHiN ZENREi

03. UP to ME

04. 愛してると言ってくれ

05. GRUNGE WORLD

06. DA DANCE!!

07. ぴょ

08. リズム

09. プロミスザスター

10. SHARR

11. in case...

12. 遂に死

13. サヨナラサラバ

14. MONSTERS

15. オーケストラ

16. サラバかな

17. BiSH -星が瞬く夜に-

18. SEEYOU

19. ALL YOU NEED IS LOVE

20. beautifuさ

Blu-ray DISC 3

2022.10.25「TO THE END TO THE END at 横浜アリーナ」

01. サヨナラサラバ

02. SMACK baby SMACK

03. DEADMAN

04. UP to ME

05. PAiNT it BLACK

06. GiANT KiLLERS

07. FOR HiM

08. Life is beautiful

09. プロミスザスター

10. ぴらぴろ

11. DA DANCE!!

12. ぴょ

13. 遂に死

14. MONSTERS

15. オーケストラ

16. サラバかな

17. beautifulさ

18. 悲しみよとまれ

19. ALL YOU NEED IS LOVE

20. BiSH-星が瞬く夜に-

Live CD DISC 1

2021.12.24「THiS is FOR BiSH at heavysick ZERO」

01. BiSH-星が瞬く夜に-

02. BiSH-星が瞬く夜に-

03. BiSH-星が瞬く夜に-

04. スパーク

05. MONSTERS

06. Is this call??

07. サラバかな

08. SCHOOL GIRLS,BANG BANG

09. DA DANCE!!

Live CD DISC 2

01. TOUMIN SHOJO

02. ぴらぴろ

03. Lonely girl

04. HUG ME

05. カラダ・イデオロギー

06. Story Brighter

07. プロミスザスター

Live CD DISC 3

2022.01.05「BiSH 解散パーチー 開会式 at 代々木公園 野外ステージ」

01. BiSH-星が瞬く夜に-

02. GiANT KiLLERS

03. MONSTERS

04. DA DANCE!!

05. オーケストラ

06. スパーク

07. プロミスザスター

08. beautifulさ

09. FiNAL SHiTS

Live CD DISC 4

2022.09.21「And yet BiSH moved. at 大阪城ホール」

01. GiANT KiLLERS

02. ZENSHiN ZENREi

03. UP to ME

04. 愛してると言ってくれ

05. GRUNGE WORLD

06. DA DANCE!!

07. ぴょ

08. リズム

09. プロミスザスター

10. SHARR

11. in case...

12. 遂に死

13. サヨナラサラバ

14. MONSTERS

Live CD DISC 5

01. オーケストラ

02. サラバかな

03. BiSH-星が瞬く夜に-

04. SEEYOU

05. ALL YOU NEED IS LOVE

06. beautifuさ

Live CD DISC 6

2022.10.25「TO THE END TO THE END at 横浜アリーナ」

01. サヨナラサラバ

02. SMACK baby SMACK

03. DEADMAN

04. UP to ME

05. PAiNT it BLACK

06. GiANT KiLLERS

07. FOR HiM

08. Life is beautiful

09. プロミスザスター

10. ぴらぴろ

11. DA DANCE!!

12. ぴょ

13. 遂に死

14. MONSTERS

Live CD DISC 7

01. オーケストラ

02. サラバかな

03. beautifulさ

04. 悲しみよとまれ

05. ALL YOU NEED IS LOVE

06. BiSH-星が瞬く夜に-

初回限定盤

シングルCD

・新曲1(タイトル未定)

・新曲2(タイトル未定)

Blu-ray DISC 1

2022.09.21「And yet BiSH moved. at 大阪城ホール」

01. GiANT KiLLERS

02. ZENSHiN ZENREi

03. UP to ME

04. 愛してると言ってくれ

05. GRUNGE WORLD

06. DA DANCE!!

07. ぴょ

08. リズム

09. プロミスザスター

10. SHARR

11. in case...

12. 遂に死

13. サヨナラサラバ

14. MONSTERS

15. オーケストラ

16. サラバかな

17. BiSH -星が瞬く夜に-

18. SEEYOU

19. ALL YOU NEED IS LOVE

20. beautifuさ

Blu-ray DISC 2

2022.10.25「TO THE END TO THE END at 横浜アリーナ」

01. サヨナラサラバ

02. SMACK baby SMACK

03. DEADMAN

04. UP to ME

05. PAiNT it BLACK

06. GiANT KiLLERS

07. FOR HiM

08. Life is beautiful

09. プロミスザスター

10. ぴらぴろ

11. DA DANCE!!

12. ぴょ

13. 遂に死

14. MONSTERS

15. オーケストラ

16. サラバかな

17. beautifulさ

18. 悲しみよとまれ

19. ALL YOU NEED IS LOVE

20. BiSH-星が瞬く夜に-

Blu-ray DISC 3

・新曲 MUSiC ViDEO ほか

Live CD DISC 1

2022.09.21「And yet BiSH moved. at 大阪城ホール」

01. GiANT KiLLERS

02. ZENSHiN ZENREi

03. UP to ME

04. 愛してると言ってくれ

05. GRUNGE WORLD

06. DA DANCE!!

07. ぴょ

08. リズム

09. プロミスザスター

10. SHARR

11. in case...

12. 遂に死

13. サヨナラサラバ

14. MONSTERS

Live CD DISC 2

01. オーケストラ

02. サラバかな

03. BiSH-星が瞬く夜に-

04. SEEYOU

05. ALL YOU NEED IS LOVE

06. beautifuさ

Live CD DISC 3

2022.10.25「TO THE END TO THE END at 横浜アリーナ」

01. サヨナラサラバ

02. SMACK baby SMACK

03. DEADMAN

04. UP to ME

05. PAiNT it BLACK

06. GiANT KiLLERS

07. FOR HiM

08. Life is beautiful

09. プロミスザスター

10. ぴらぴろ

11. DA DANCE!!

12. ぴょ

13. 遂に死

14. MONSTERS

Live CD DISC 4

01. オーケストラ

02. サラバかな

03. beautifulさ

04. 悲しみよとまれ

05. ALL YOU NEED IS LOVE

06. BiSH-星が瞬く夜に-

DVD盤

シングルCD

・新曲1(タイトル未定)

・新曲2(タイトル未定)

DVD DISC 1

2022.09.21「And yet BiSH moved. at 大阪城ホール」

01. GiANT KiLLERS

02. ZENSHiN ZENREi

03. UP to ME

04. 愛してると言ってくれ

05. GRUNGE WORLD

06. DA DANCE!!

07. ぴょ

08. リズム

09. プロミスザスター

10. SHARR

11. in case...

12. 遂に死

13. サヨナラサラバ

14. MONSTERS

15. オーケストラ

16. サラバかな

17. BiSH-星が瞬く夜に-

18. SEEYOU

19. ALL YOU NEED IS LOVE

20. beautifuさ

DVD DISC 2

2022.10.25「TO THE END TO THE END at 横浜アリーナ」

01. サヨナラサラバ

02. SMACK baby SMACK

03. DEADMAN

04. UP to ME

05. PAiNT it BLACK

06. GiANT KiLLERS

07. FOR HiM

08. Life is beautiful

09. プロミスザスター

10. ぴらぴろ

11. DA DANCE!!

12. ぴょ

13. 遂に死

14. MONSTERS

15. オーケストラ

16. サラバかな

17. beautifulさ

18. 悲しみよとまれ

19. ALL YOU NEED IS LOVE

20. BiSH-星が瞬く夜に-

CD盤

シングルCD

・新曲1(タイトル未定)

・新曲2(タイトル未定)