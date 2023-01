コパ・デル・レイ(スペイン国王杯)ラウンド16の組み合わせ抽選会が7日に実施された。

ラウンド32では3部のインテルシティを相手に大苦戦を強いられたバルセロナは、ラウンド16でも3部勢で唯一勝ち残るセウタとの対戦が決定。一方のレアル・マドリードはビジャレアルと激突することが決まり、1-2で敗れた7日の一戦のリベンジを期す。

久保建英が所属するレアル・ソシエダは、マジョルカとの対戦が決定。久保にとっては、昨季を含む2シーズンに渡ってプレーした古巣との一戦となる。また、昨季王者で連覇を目指すベティスは、オサスナと対戦することが決まった。ラウンド16の試合は、1月17〜19日の間に渡って開催される。

すべての対戦カードは以下の通り。

▼ラウンド16

セウタ(3部) vs バルセロナ

レバンテ(2部) vs アトレティコ・マドリード

スポルティング・ヒホン(2部) vs バレンシア

アラベス(2部) vs セビージャ

ベティス vs オサスナ

ビジャレアル vs レアル・マドリード

レアル・ソシエダ vs マジョルカ

アスレティック・ビルバオ vs エスパニョール