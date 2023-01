人生の二本柱は「ウクレレ」と「ウエイトトレーニング」!? 世界的ウクレレ奏者・名渡山遼の素顔に迫る

住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「Blue Ocean」(毎週月曜~金曜9:00~11:00)。“プロフェッショナルの素顔に迫る”をテーマに、各界で活躍されている素敵な方々をゲストに迎えて話を伺うコーナー「Blue Ocean Professional supported by あきゅらいず」。1月2日(月・振休)のゲストは、ソロ・ウクレレ奏者として世界的に活躍するトップ・ウクレレ・プレイヤーの名渡山遼(なとやま・りょう)さん。今回の放送では、自身のライフスタイルについて語ってくれるとともに、スタジオでウクレレの生演奏もおこなっていただきました。11歳からウクレレを弾き始め、14歳の頃に“天才ウクレレ少年”としてテレビで紹介され注目を集めます。2010年にはジェイク・シマブクロさんのジャパンツアーに出演。2016年には2作のアルバムが“ハワイのグラミー賞”とも称される「ナ・ホク・ハノハノ・アワード」にノミネートされ、日本人としては史上最年少となる受賞を果たします。同年にキングレコードよりメジャー・デビュー。現在はソロ・ウクレレ奏者として世界中で活動しています。住吉:2016年のデビューアルバム『Made in Japan, To the World』から昨年リリースされた『Happy Ukulele Christmas』まで、6年間で8作品をリリースされるという、ハイペースな創作活動を続けていらっしゃいます。名渡山:ありがとうございます。住吉:うさぎ年ですので、今年もピョンピョンと跳ねるように活動されますか?名渡山:そうですね。飛躍の年にしたいと思っています。住吉:すごいです。エネルギーがどんどん湧いてくる感じですか?名渡山:絞り出しています(笑)。行き詰ったときは、スタジオで一生懸命やるよりも、子どもたちと朝散歩をしたりお出かけをしたりしたほうが、そのあとにどんどん制作が進んでいくんです。やはりインプットがすごく大事だなって感じます。住吉:今朝はとある曲を、新年早々生演奏をしてくださるとのことで。ありがとうございます! 膝にウクレレが乗っていますが、どんな曲を演奏してくれるのですか?名渡山:新年なのでポジティブに「Over the Rainbow」をお届けしたいと思います。住吉:名渡山さんにとって「Over the Rainbow」はどんな曲ですか?名渡山:すごくウクレレに合う曲でして、ハワイでも「Over the Rainbow」を素晴らしいミュージシャンたちがカバーしているんです。“ウクレレのためにある曲なんじゃないか”と思うぐらい。住吉:どういうところが合うのですか?名渡山:おそらく音域が、ウクレレの一番よく鳴る音域なんです。ウクレレの合う・合わないは曲調だけではなく、得意な倍音などがしっかり響き渡るような音域があるんです。住吉:へええ!住吉:素敵だった~! いい音ですねえ。名渡山:2023年初の生演奏です。住吉:ありがとうございます。演奏を見ていたのですが、指がめちゃくちゃ長いんですね。弦楽器を弾くために生まれてきたような指。意外だったのが、右の弦を弾く指って、親指の活躍度が高いんですね。名渡山:そうなんです。爪で弾くことが多いのですが、親指の爪が一番分厚いんです。なので、親指の音が一番太くてきれいな旋律が鳴るんです。他の指も使いますが、いつも親指の音をお手本にしています。住吉:なるほど! ギターの弾き語りだとメロディーは5本の指でつま弾いているのを見ることが多かったのですが、先ほどは旋律を親指だけで弾いている瞬間もありました。ギターとはやはり弾き方が違うなと改めて思いました。住吉:このコーナーは、「プロフェッショナルの素顔に迫る」をテーマにしています。名渡山さんの素顔を伺いたいのですが、ウエイトトレーニングがめちゃくちゃ(本格的で)すごいと聞きました。名渡山:幼い頃からずっと柔道をやっておりまして、高校生の頃からウエイトトレーニングを始めたんです。今は柔道はやっていないのですが、ウエイトトレーニングだけが続いていて、自分のライフスタイルに溶け込んでいます。多いときは週7でトレーニングをしていました。今は月に8回ぐらいジムに行ければいいかなあ、ぐらいですね。住吉:すごい! ウクレレとウエイトトレーニングが人生にとっての二本柱ですね。名渡山:そうですね。トレーニングはずっと止めないと思います。住吉:ありがとうございます。名渡山さんは1月からライブがスタートしています。1月15日(日)に東京・丸の内 ライブ・レストラン「COTTON CLUB」で「Birthday Live ~Dear Ohana 2023~」というライブがあります。2月には「Ryo's Valentine Tour」があり、東京は2月14日(火)に六本木クラップスでのライブがあります。そして、2月25日(土)には北とぴあ つつじホールで西村由紀江さんのピアノとのコラボライブがあります。名渡山:僕のライブに西村さんがゲスト出演していただけることが決定しています。住吉:一番近い「Birthday Live ~Dear Ohana 2023~」はどんなライブになるのでしょうか?名渡山:バンド編成になっております。ピアノ、ベース、ドラム、ウクレレの4ピースに、ゲストとしてギタリストの木村大さんをお招きして、かなり豪華なライブになっています。住吉:素敵! 詳しい情報は名渡山さんのWebサイトをご確認ください。<番組概要>番組名:Blue Ocean放送日時:毎週月~金曜9:00~11:00パーソナリティ:住吉美紀番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/bo/特設サイト:https://www.tfm.co.jp/bo/aky/