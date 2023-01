早寝、自炊をもっとしたい、ひとり旅…SCANDAL「2023年の抱負」を発表！

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。1月2日(月)の配信では、メンバーそれぞれの「2023年の抱負」を発表していきました。HARUNA:皆さん、あけましておめでとうございます!全員:おめでとうございます!HARUNA:2023年も「Catch up」をよろしくお願いいたします。良い年にしていきましょう〜。ということで、メンバーそれぞれ新年の抱負を発表します。全員:おー。HARUNA:2023年の抱負を3つずつあげてもらいます。RINA:多いなあ。HARUNA:欲張って3つ言ってしまおうと。MAMI:みんなってさ、新年に抱負とか目標とかを普通に決めるものなのかな。HARUNA:どうなんだろうね。学生の頃は、新学期とか新学年とかに目標を決めたけど、大人になってからは……ね。RINA:目標って決めてもすぐに忘れへん?HARUNA:去年の目標も覚えてないもん。MAMI:うん、覚えてません。RINA:叶ったかどうかもわからへん。TOMOMI:思いつかない。MAMI:どうしようかな。ーー各自3つの目標をフリップに書いてもらいます。HARUNA:それでは、発表します! ジャン!(全員一斉にオープン)RINA:あれ、ちょっと被っているところない?HARUNA:あ、ほんとだ!RINA:書き方が違うだけで、似てるよな?HARUNA:それでは、私から発表します。1つ目が「もうちょっと運動する」、2つ目が「早寝する」、3つ目が「旅行する」。RINA:いいね。でも、早寝してるイメージやけどなあ。HARUNA:最近、また遅くなってるのよ。MAMI:早起きはしてるよね?HARUNA:早起きはしているんだけどね。だから単純に睡眠時間が短くなってるの。MAMI:ちなみに昨日は?HARUNA:昨日は寝るのは早かった、1時半くらい。RINA:頑張ったら、叶えられる目標やもんな。HARUNA:うん、それが一番。叶えられる目標を立てておかないとね。MAMI:でも、それが一番難しいんだよねえ。HARUNA:そうなんだよなあ。次はMAMI。私とちょっと似てる。MAMI:1つ目が「体力作り」、2つ目が「睡眠の質を上げる」、3つ目が「自炊をもっとしたい」。RINA:いいですねー。MAMI:ライブをする機会が少なくなって、体力が落ちたなって実感しているから、頑張らないとなって。あと、睡眠はベッドに入ってから1時間とかゲームをやって、目を殺さないと眠れないからさ。HARUNA:わかるわかる!RINA:それって良くないって言うよね。HARUNA:これ以上、目を開けていられないってところまでいかないと眠れないのよ。RINA:それがゲームなのか。TOMOM:もう目を開けていられないっていう、その瞬間がめっちゃ気持ちいいんよね。MAMI:あー! めっちゃ気持ちいい! 今って寝るのが早くて3時とかなの。RINA:だいぶ遅いな。MAMI:放っておいたら4時とか5時になっちゃうからさ、もっと早く寝たい。HARUNA:それでは、RINA。RINA:1つ目が「ひとり旅」、2つ目が「ちょっと長めのドライブ」、3つ目が「引き続きピラティス」。みんなと似ているかなあって。HARUNA:旅は1人がいいんだ?RINA:実は1人旅ってしたことがなくて。ずっと旅をしているような仕事やからさ、休みの日にどっか行こうって思わんやん。そこをあえて出て行ってみようかなと。HARUNA:あとはドライブ?RINA:せっかく運転免許を取ったし、フル活用してトライしてみようかなって。MAMI:国内を長めのドライブで1人旅するのがいいんじゃない?HARUNA:長めって、どのくらい?RINA:むしろどのくらい?HARUNA:うーん、4、5時間かなあ。RINA:リナも4、5時間運転したことはある。HARUNA:え? あるんじゃん。どこを?RINA:都内やで。HARUNA:都内で、4、5時間も!? ウソでしょ?RINA:1日に4回くらい渋谷に行った。MAMI:どっかに行くとかじゃなくて?RINA:なんか東京を出るのが怖かったから。一緒に乗っていた友達も段々としんどくなっちゃってね……運転が長すぎて。HARUNA:それはそうだよ!TOMOMI:それはとってもイヤかも。TOMOMIの今年の抱負はぜひAuDeeで! 昨年の12月24日(土)にSCANDALクリスマスライブ「BEST☆Xmas 2022」でおこなわれた「出張Catch up」の様子もお楽しみいただけます。<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056