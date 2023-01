乃木坂46賀喜遥香 2023年は「お手本になるような先輩に」「後輩のみんなを引っ張っていきたい」

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。1月5日(木)の放送では、新年のあいさつと、2023年の目標を書き初めで発表しました。賀喜:生徒(リスナー)のみなさん、あけましておめでとうございます! 2023年になりました。今年もよろしくお願いします。お正月はどうお過ごしになられましたか? 初詣に行ったりおみくじ引いたり、お餅食べたりこたつに入ったり……いいですよね~(笑)。私はお正月の時間がものすごく好きなので幸せです!乃木坂では、いつも“お餅何個食べたか競争”みたいなことをしてて(笑)。毎回(秋元)真夏さんがめちゃめちゃ食べていらっしゃるんですよ。十何個……めちゃめちゃ食べてて(笑)。メンバーもそれに負けじと、「今年何個食べた!」みたいな競争をしています(笑)。今年はまだみんなに聞けてないんですけど、誰が優勝したか聞こうと思います(笑)。今年もよろしくお願いします!賀喜:去年の目標にも“後輩のお手本になるようなパフォーマンスをする”みたいなことを書いたんですけど……先輩方がどんどん卒業されていって、後輩の5期生ちゃんたちが入ってきて……。1番下の後輩じゃなくなって、後輩の子たちに何かを伝えたり教えたり、お手本になるような先輩にならなきゃなって思うことが増えてきました。でも、私は人見知りだったりするので、あんまり5期生のみんなに話しかけに行けてないっていうのがあって……。今年こそは、先輩としての威厳……威厳じゃないなぁ。メンバーとしての趣? 尊敬される、頼られる、でも話しやすい先輩になって、どんどん後輩のみんなを引っ張っていきたいなって思います。先輩が卒業された分、いちメンバーとしても後輩のお手本になるような活動をしたいです。それは、去年卒業されていく先輩方の背中を見て、ものすごく思ったことだったので「今年こそは……!」と思って書きました。ウサギも書きました(笑)。今年のこの目標を私が達成できるかどうか、見守っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/