SEVENTEEN・JEONGHAN「日本語の勉強は簡単ではない」頑張る自分にかける言葉とは

13人組ボーイズグループ・SEVENTEENのJEONGHAN(ジョンハン)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」。1月5日(木)の放送は、受験生のリスナーから届いた相談にアドバイスしました。私は今年、受験生です。将来は、韓国語の翻訳の仕事に就きたいです。もし勉強がきつくてつらくなってしまったときは、どんなことをしたらいいですか? また、夢に向かって頑張るときに、自分にどんな言葉をかけたらいいと思いますか?(14歳)JEONGHAN:まず、勉強を一生懸命頑張っていて、本当に素晴らしいです。僕も日本語を勉強していますけど、簡単ではないじゃないですか。そういったチャレンジする姿に、拍手を送りたいと思います。勉強が難しくて大変なときは……あ~、どうしたらいいかなぁ。新しい……刺激とかがあるといいかもしれないですね。韓国人の友達を作ってみるとか、韓国に旅行して韓国人に声をかけてみるとか。恥ずかしいかもしれないけど、やってみたら楽しいかもしれない。もし自分が「ちょっと実力不足だな」って思ったら、さらに前に進めるんじゃないかと思います。でも、今までやってきたことを続けたらもっと成長すると思いますので、何か新しいきっかけを作ってみるのがいいかもしれないですね。頑張ってください。そして、夢に向かって頑張る自分に、どんな言葉をかけたらいいかな。これはもう、『できる』という気持ちと『時間が薬だ』という気持ち……(笑)。僕は何かあるたびに、いつもこの2つを持って臨んでいるんです。その代わり、当然、誠実であるべきですよね。一生懸命頑張ってじっくりと精神誠意に臨むことによって、そして諦めない気持ちを持つことによって、時間が経つにつれ成功できると思います。鏡を見ながら、毎朝「できるよ!」と叫んで、1日を始めたらいいんじゃないかなって思います(笑)。日本は、韓国と受験のシーズンが違うんですね。今が大変な時期と聞いています。受験勉強が、本当にすごく大変でつらいことはわかっています。望む結果が得られるように、ベスト尽くしてほしいと思います。そうすれば、いい結果につながると思いますよ。受験生の皆さん、勉強頑張って! 応援しています!