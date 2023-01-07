和久井健原作によるTVアニメ「東京リベンジャーズ」のイベント「愛仁夢化解禁参周年＆結成記念イベント」が、6月18日に東京・渋谷 LINE CUBEで開催される。

武道ら東京卍會と十代目黒龍の戦いを描く“聖夜決戦編”が、本日1月7日にスタートする「東京リベンジャーズ」。イベントにはアニメのキャストが出演予定で、3月15日にリリースされる“聖夜決戦編”のBlu-ray / DVD第1巻に「昼之部」のチケット優先申し込み券が封入される。併せて黒龍組が描かれた第1巻のジャケットも公開された。

またキャラクターイメージソングCD「TVアニメ『東京リベンジャーズ』EP04」も発売が決定。今回は、畠中祐演じる柴八戒、小松未可子演じる柴柚葉、榎木淳弥演じる乾青宗、花江夏樹演じる九井一の楽曲が収録予定だ。こちらも3月15日にリリースされる。

「東京リベンジャーズ」聖夜決戦編

放送情報

MBS：2023年1月7日（土）より毎週土曜日26:08～

AT-X：2023年1月10日（火）より毎週火曜日23:30～

テレビ東京：2023年1月9日（月）より毎週月曜日24:00～

TVhテレビ北海道：2023年1月9日（月）より毎週月曜日24:00～

ATV青森テレビ：2023年3月以降放送開始予定

IBC岩手放送：2023年1月9日（月）より毎週月曜日25:28～

AAB秋田朝日放送：2023年1月19日（木）より毎週木曜日26:20～

ミヤギテレビ：2023年1月12日（木）より毎週木曜日25:59～

YBC山形放送：2023年1月14日（土）より毎週土曜日25:30～

TUFテレビユー福島：2023年1月11日（水）より毎週水曜日24:58～

テレビ神奈川：2023年1月9日（月）より毎週月曜日25:00～

チバテレ：2023年1月10日（火）より毎週火曜日24:00～

テレ玉：2023年1月15日（日）より毎週日曜日24:00～

群馬テレビ：2023年1月15日（日）より毎週日曜日24:30～

とちぎテレビ：2023年1月10日（火）より毎週火曜日25:00～

BSN新潟放送：2023年1月20日（金）より毎週金曜日25:55～

SBC信越放送：2023年1月23日（月）より毎週月曜日25:30～

UTYテレビ山梨：2023年2月以降放送開始予定

チューリップテレビ：2023年1月13日（金）より毎週金曜日25:55～（初回26:10～）

MRO北陸放送：2023年1月20日（金）より毎週金曜日25:55～

福井テレビ：2023年1月13日（金）より毎週金曜日25:25～

SBS静岡放送：2023年1月12日より毎週木曜日25:25～

テレビ愛知：2023年1月9日（月）より毎週月曜日24:00～

TSKさんいん中央テレビ：2023年1月10日（火）より毎週火曜日25:25～

RSK山陽放送：2023年4月以降放送開始予定

RCC中国放送：2023年1月9日（月）より毎週月曜日25:45～

KRY山口放送：2023年1月10日（火）より毎週火曜日26:24～

itvあいテレビ：2023年1月21日（土）より毎週土曜日25:28～

RKC高知放送：2023年1月15日（日）より毎週日曜日26:25～

ＴVQ九州放送：2023年1月9日（月）より毎週月曜日24:00～

NCC長崎文化放送：2023年1月19日（木）より毎週木曜日25:18～

RKK熊本放送：2023年1月13日（金）より毎週金曜日26:25～

TOSテレビ大分：2023年1月15日（日）より毎週日曜日25:55～

MRT宮崎放送：2023年1月28日（土）より毎週土曜日17:00～

MBC南日本放送：2023年1月9日（月）より毎週月曜日24:55～

RBC琉球放送：2023年1月19日（木）より毎週木曜日24:59～

BS朝日：2023年1月15日（日）より毎週日曜日23:00～

配信情報

ディズニープラス（見放題独占）

制作会社

ライデンフィルム

スタッフ

原作：和久井健『東京卍リベンジャーズ』（講談社「週刊少年マガジン」連載）

監督：初見浩一

シリーズ構成：むとうやすゆき

キャラクターデザイン：大貫健一 / 太田恵子

バイク・プロップデザイン：福島秀機

美術監督：松本留美

美術設定：谷内優穂

色彩設計：辻田邦夫

撮影監督：山本弥芳

3Dディレクター：平将人

音響監督：飯田里樹

音楽：堤博明

アニメーション制作：ライデンフィルム

キャスト

花垣武道：新祐樹

橘日向：和氣あず未

橘直人：逢坂良太

佐野万次郎：林勇

龍宮寺堅：福西勝也

松野千冬：狩野翔

三ツ谷隆：松岡禎丞

柴八戒：畠中祐

場地圭介：水中雅章

林田春樹：木村昴

林良平：野津山幸宏

河田ナホヤ：河西健吾

武藤泰宏：小野大輔

羽宮一虎：土岐隼一

千堂敦：寺島拓篤

山本タクヤ：広瀬裕也

鈴木マコト：武内駿輔

山岸一司：葉山翔太

エマ：内山夕実

稀咲鉄太：森久保祥太郎

半間修二：江口拓也

乾青宗：榎木淳弥

九井一：花江夏樹

柴大寿：杉田智和

柴柚葉：小松未可子

(c)和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会