すみっコ×星たべよコラボ♪ きらめく可愛い春カフェへGO！

”ばかうけ” ”星たべよ” ”瀬戸しお” などの米菓を製造販売する栗山米菓の ”星” の形のおせんべい「星たべよ」が、「すみっコぐらし」とコラボし、好評を博した商品『すみっコぐらし星たべよ(しお味)』。このたびコラボ第2弾の発売を記念して、「すみっコ×星たべよ」のスプリングカフェが開催される。

2023年1月20日(金)〜3月19日(日)までの期間、「星たべよ×すみっコぐらし スプリングカフェ at ホテル日航新潟」の開催が決定!

ここだけで楽しめる見た目も可愛いコラボメニューやコラボカフェ限定デザイングッズなどの情報をお届けします♪

星たべよとすみっコぐらしのコラボカフェ開催は今回で2回目。第2弾となる本カフェでは「ふしぎなうさぎのおにわ」がテーマとなっている。

うさぎマイスターが開いてくれたすてきなお茶会を楽しむ、かわいいすみっコたちをモチーフにしたドリンクやカラフルなワッフルソフトパフェ、お食事をご用意。

ふわふわ可愛いすみっコたちの春めいた装いにもご注目!

また、コラボメニューをご注文のお客様に、オリジナルデザインの特典のプレゼントもご用意されている。

さらに、コラボカフェ限定デザインのオリジナルグッズの販売も行われることが決定している。

コラボイラストのうさ耳を付けたすみっコたちがデザインされたキュートなアイテムは、パステルカラーが基調となっており、これからの季節にぴったり。

巾着やタンブラーなど、普段遣いに便利なアイテムが揃っているので、春モノのお取り揃えを考えている方はぜひチェックしてみるといいかも。

ホテルシェフとパティシエが考案したお食事やスイーツのコラボメニューや限定デザインの可愛いグッズをぜひお楽しみあれ。

このコラボカフェを通して、キラキラな毎日をお届けする ”星たべよ” のおいしさをたっぷり味わってね!

☆「星たべよ×すみっコぐらし スプリングカフェ at ホテル日航新潟」のメニュー画像などをチェック(写真4点)>>>

(C)2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.