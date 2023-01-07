本日1月7日（土）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2023年冬アニメ作品まとめを公開中。
「解雇された暗黒兵士（30代）のスローなセカンドライフ」
- TOKYO MX：2023年1月7日（土）より毎週土曜日22:00～
- BS11：2023年1月7日（土）より毎週土曜日22:00～
- AT-X：2023年1月8日（日）より毎週日曜日24:30～
「お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件」
- TOKYO MX：2023年1月7日（土）より毎週土曜日22:30～
- BS日テレ：2023年1月7日（土）より毎週土曜日24:00～
- AT-X：2023年1月8日（日）より毎週日曜日22:00～
「TRIGUN STAMPEDE」
- テレビ東京系6局ネット：2023年1月7日（土）より毎週土曜日23:00～（初回23:15～）
- AT-X：2023年1月9日（月）より毎週月曜日22:00～
「最強陰陽師の異世界転生記」
- AT-X：2023年1月7日（土）より毎週土曜日23:30～
- TOKYO MX：2023年1月7日（土）より毎週土曜日25:30～
- BS11：2023年1月7日（土）より毎週土曜日25:30～
「UniteUp!」
- TOKYO MX：2023年1月7日（土）より毎週土曜日23:30～
- とちぎテレビ：2023年1月7日（土）より毎週土曜日23:30～
- 群馬テレビ：2023年1月7日（土）より毎週土曜日23:30～
- BS11：2023年1月7日（土）より毎週土曜日23:30～
- HTB北海道テレビ：2023年1月7日（土）より毎週土曜日26:30～
- MBS：2023年1月7日（土）より毎週土曜日27:08～
- 福岡放送：2023年1月8日（日）より毎週日曜日25:50～
- メ～テレ：2023年1月12日（木）より毎週木曜日26:15～
「NieR:Automata Ver1.1a」
- TOKYO MX：2023年1月7日（土）より毎週土曜日24:00～
- とちぎテレビ：2023年1月7日（土）より毎週土曜日24:00～
- 群馬テレビ：2023年1月7日（土）より毎週土曜日24:00～
- BS11：2023年1月7日（土）より毎週土曜日24:00～
- 読売テレビ：2023年1月9日（月）より毎週月曜日25:59～
- 福岡放送：2023年1月10日（火）より毎週火曜日25:59～
- 中京テレビ：2023年1月10日（火）より毎週火曜日26:27～
- 札幌テレビ：2023年1月12日（木）より毎週木曜日26:29～
- アニマックス：2023年1月14日（土）より毎週土曜日22:00～
「魔王学院の不適合者 ～史上最強の魔王の始祖、転生して子孫たちの学校へ通う～ II」
- TOKYO MX：2023年1月7日（土）より毎週土曜日24:30～
- とちぎテレビ：2023年1月7日（土）より毎週土曜日24:30～
- 群馬テレビ：2023年1月7日（土）より毎週土曜日24:30～
- BS11：2023年1月7日（土）より毎週土曜日24:30～
- AT-X：2023年1月7日（土）より毎週土曜日24:30～
- 読売テレビ：2023年1月10日（火）より毎週火曜日27:41～
- テレビ愛知：2023年1月10日（火）より毎週火曜日26:05～
「イジらないで、長瀞さん 2nd Attack」
- TOKYO MX：2023年1月7日（土）より毎週土曜日25:00～
- BS11：2023年1月7日（土）より毎週土曜日25:00～
- MBS：2023年1月7日（土）より毎週土曜日26:38～
- BS日テレ：2023年1月10日（火）より毎週火曜日24:30～
- AT-X：2023年1月10日（火）より毎週火曜日22:00～
「老後に備えて異世界で8万枚の金貨を貯めます」
- ABCテレビ・テレビ朝日系24局ネット：2023年1月7日（土）より毎週土曜日26:00～
- BS11：2023年1月8日（日）より毎週日曜日23:30～
- AT-X：2023年1月9日（月）より毎週月曜日21:30～
「『東京リベンジャーズ』聖夜決戦編」
- MBS：2023年1月7日（土）より毎週土曜日26:08～
- テレビ東京：2023年1月9日（月）より毎週月曜日24:00～
- TVhテレビ北海道：2023年1月9日（月）より毎週月曜日24:00～
- テレビ愛知：2023年1月9日（月）より毎週月曜日24:00～
- ＴVQ九州放送：2023年1月9日（月）より毎週月曜日24:00～
- テレビ神奈川：2023年1月9日（月）より毎週月曜日25:00～
- IBC岩手放送：2023年1月9日（月）より毎週月曜日25:28～
- RCC中国放送：2023年1月9日（月）より毎週月曜日25:45～
- AT-X：2023年1月10日（火）より毎週火曜日23:30～
- チバテレ：2023年1月10日（火）より毎週火曜日24:00～
- とちぎテレビ：2023年1月10日（火）より毎週火曜日25:00～
- TSKさんいん中央テレビ：2023年1月10日（火）より毎週火曜日25:25～
- KRY山口放送：2023年1月10日（火）より毎週火曜日26:24～
- TUFテレビユー福島：2023年1月11日（水）より毎週水曜日24:58～
- SBS静岡放送：2023年1月12日より毎週木曜日25:25～
- ミヤギテレビ：2023年1月12日（木）より毎週木曜日25:59～
- 福井テレビ：2023年1月13日（金）より毎週金曜日25:25～
- チューリップテレビ：2023年1月13日（金）より毎週金曜日25:55～（初回26:10～）
- RKK熊本放送：2023年1月13日（金）より毎週金曜日26:25～
- YBC山形放送：2023年1月14日（土）より毎週土曜日25:30～
- BS朝日：2023年1月15日（日）より毎週日曜日23:00～
- テレ玉：2023年1月15日（日）より毎週日曜日24:00～
- 群馬テレビ：2023年1月15日（日）より毎週日曜日24:30～
- TOSテレビ大分：2023年1月15日（日）より毎週日曜日25:55～
- RKC高知放送：2023年1月15日（日）より毎週日曜日26:25～
- RBC琉球放送：2023年1月19日（木）より毎週木曜日24:59～
- NCC長崎文化放送：2023年1月19日（木）より毎週木曜日25:18～
- AAB秋田朝日放送：2023年1月19日（木）より毎週木曜日26:20～
- BSN新潟放送：2023年1月20日（金）より毎週金曜日25:55～
- MRO北陸放送：2023年1月20日（金）より毎週金曜日25:55～
- itvあいテレビ：2023年1月21日（土）より毎週土曜日25:28～
- SBC信越放送：2023年1月23日（月）より毎週月曜日25:30～
- MRT宮崎放送：2023年1月28日（土）より毎週土曜日17:00～
- MBC南日本放送：2023年1月9日（月）より毎週月曜日24:55～
- UTYテレビ山梨：2023年2月以降放送開始予定
- ATV青森テレビ：2023年3月以降放送開始予定
- RSK山陽放送：2023年4月以降放送開始予定