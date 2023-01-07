「解雇された暗黒兵士（30代）のスローなセカンドライフ」ビジュアル (c)岡沢六十四・るれくちぇ・講談社／解雇された暗黒兵士製作委員会

本日1月7日（土）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2023年冬アニメ作品まとめを公開中。

「解雇された暗黒兵士（30代）のスローなセカンドライフ」

  • TOKYO MX：2023年1月7日（土）より毎週土曜日22:00～
  • BS11：2023年1月7日（土）より毎週土曜日22:00～
  • AT-X：2023年1月8日（日）より毎週日曜日24:30～

「お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件」

  • TOKYO MX：2023年1月7日（土）より毎週土曜日22:30～
  • BS日テレ：2023年1月7日（土）より毎週土曜日24:00～
  • AT-X：2023年1月8日（日）より毎週日曜日22:00～

「TRIGUN STAMPEDE」

  • テレビ東京系6局ネット：2023年1月7日（土）より毎週土曜日23:00～（初回23:15～）
  • AT-X：2023年1月9日（月）より毎週月曜日22:00～

「最強陰陽師の異世界転生記」

  • AT-X：2023年1月7日（土）より毎週土曜日23:30～
  • TOKYO MX：2023年1月7日（土）より毎週土曜日25:30～
  • BS11：2023年1月7日（土）より毎週土曜日25:30～

「UniteUp!」

  • TOKYO MX：2023年1月7日（土）より毎週土曜日23:30～
  • とちぎテレビ：2023年1月7日（土）より毎週土曜日23:30～
  • 群馬テレビ：2023年1月7日（土）より毎週土曜日23:30～
  • BS11：2023年1月7日（土）より毎週土曜日23:30～
  • HTB北海道テレビ：2023年1月7日（土）より毎週土曜日26:30～
  • MBS：2023年1月7日（土）より毎週土曜日27:08～
  • 福岡放送：2023年1月8日（日）より毎週日曜日25:50～
  • メ～テレ：2023年1月12日（木）より毎週木曜日26:15～

「NieR:Automata Ver1.1a」

  • TOKYO MX：2023年1月7日（土）より毎週土曜日24:00～
  • とちぎテレビ：2023年1月7日（土）より毎週土曜日24:00～
  • 群馬テレビ：2023年1月7日（土）より毎週土曜日24:00～
  • BS11：2023年1月7日（土）より毎週土曜日24:00～
  • 読売テレビ：2023年1月9日（月）より毎週月曜日25:59～
  • 福岡放送：2023年1月10日（火）より毎週火曜日25:59～
  • 中京テレビ：2023年1月10日（火）より毎週火曜日26:27～
  • 札幌テレビ：2023年1月12日（木）より毎週木曜日26:29～
  • アニマックス：2023年1月14日（土）より毎週土曜日22:00～

「魔王学院の不適合者 ～史上最強の魔王の始祖、転生して子孫たちの学校へ通う～ II」

  • TOKYO MX：2023年1月7日（土）より毎週土曜日24:30～
  • とちぎテレビ：2023年1月7日（土）より毎週土曜日24:30～
  • 群馬テレビ：2023年1月7日（土）より毎週土曜日24:30～
  • BS11：2023年1月7日（土）より毎週土曜日24:30～
  • AT-X：2023年1月7日（土）より毎週土曜日24:30～
  • 読売テレビ：2023年1月10日（火）より毎週火曜日27:41～
  • テレビ愛知：2023年1月10日（火）より毎週火曜日26:05～

「イジらないで、長瀞さん 2nd Attack」

  • TOKYO MX：2023年1月7日（土）より毎週土曜日25:00～
  • BS11：2023年1月7日（土）より毎週土曜日25:00～
  • MBS：2023年1月7日（土）より毎週土曜日26:38～
  • BS日テレ：2023年1月10日（火）より毎週火曜日24:30～
  • AT-X：2023年1月10日（火）より毎週火曜日22:00～

「老後に備えて異世界で8万枚の金貨を貯めます」

  • ABCテレビ・テレビ朝日系24局ネット：2023年1月7日（土）より毎週土曜日26:00～
  • BS11：2023年1月8日（日）より毎週日曜日23:30～
  • AT-X：2023年1月9日（月）より毎週月曜日21:30～

「『東京リベンジャーズ』聖夜決戦編」

  • MBS：2023年1月7日（土）より毎週土曜日26:08～
  • テレビ東京：2023年1月9日（月）より毎週月曜日24:00～
  • TVhテレビ北海道：2023年1月9日（月）より毎週月曜日24:00～
  • テレビ愛知：2023年1月9日（月）より毎週月曜日24:00～
  • ＴVQ九州放送：2023年1月9日（月）より毎週月曜日24:00～
  • テレビ神奈川：2023年1月9日（月）より毎週月曜日25:00～
  • IBC岩手放送：2023年1月9日（月）より毎週月曜日25:28～
  • RCC中国放送：2023年1月9日（月）より毎週月曜日25:45～
  • AT-X：2023年1月10日（火）より毎週火曜日23:30～
  • チバテレ：2023年1月10日（火）より毎週火曜日24:00～
  • とちぎテレビ：2023年1月10日（火）より毎週火曜日25:00～
  • TSKさんいん中央テレビ：2023年1月10日（火）より毎週火曜日25:25～
  • KRY山口放送：2023年1月10日（火）より毎週火曜日26:24～
  • TUFテレビユー福島：2023年1月11日（水）より毎週水曜日24:58～
  • SBS静岡放送：2023年1月12日より毎週木曜日25:25～
  • ミヤギテレビ：2023年1月12日（木）より毎週木曜日25:59～
  • 福井テレビ：2023年1月13日（金）より毎週金曜日25:25～
  • チューリップテレビ：2023年1月13日（金）より毎週金曜日25:55～（初回26:10～）
  • RKK熊本放送：2023年1月13日（金）より毎週金曜日26:25～
  • YBC山形放送：2023年1月14日（土）より毎週土曜日25:30～
  • BS朝日：2023年1月15日（日）より毎週日曜日23:00～
  • テレ玉：2023年1月15日（日）より毎週日曜日24:00～
  • 群馬テレビ：2023年1月15日（日）より毎週日曜日24:30～
  • TOSテレビ大分：2023年1月15日（日）より毎週日曜日25:55～
  • RKC高知放送：2023年1月15日（日）より毎週日曜日26:25～
  • RBC琉球放送：2023年1月19日（木）より毎週木曜日24:59～
  • NCC長崎文化放送：2023年1月19日（木）より毎週木曜日25:18～
  • AAB秋田朝日放送：2023年1月19日（木）より毎週木曜日26:20～
  • BSN新潟放送：2023年1月20日（金）より毎週金曜日25:55～
  • MRO北陸放送：2023年1月20日（金）より毎週金曜日25:55～
  • itvあいテレビ：2023年1月21日（土）より毎週土曜日25:28～
  • SBC信越放送：2023年1月23日（月）より毎週月曜日25:30～
  • MRT宮崎放送：2023年1月28日（土）より毎週土曜日17:00～
  • MBC南日本放送：2023年1月9日（月）より毎週月曜日24:55～
  • UTYテレビ山梨：2023年2月以降放送開始予定
  • ATV青森テレビ：2023年3月以降放送開始予定
  • RSK山陽放送：2023年4月以降放送開始予定