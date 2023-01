back numberの特別番組「V.I.P. -back number-」が1月18日22:00よりスペースシャワーTVにて放送される。

これまでスペースシャワーTVの番組でアルバムのタイトルにちなんだ企画に振り回されてきたback number。「V.I.P. -back number-」は彼らが1月17日にオリジナルアルバム「ユーモア」をリリースすることを記念してオンエアされ、本作のタイトルにちなんだ企画「ユーモアSHOW!」が展開される。番組にはback numberをはじめ、タイムマシーン3号やふじいあきらも出演する。

スペースシャワーTVでは「V.I.P. -back number-」の放送を前に、2017年2月にオンエアされたライブ番組「SPACE SHOWER TV "LIVE with YOU" ~back number~ supported by uP!!!」、2019年3月オンエアの「back number『MAGIC』SPECIAL」のアンコール放送が行われる。さらにback numberのミュージックビデオ特集もオンエアされる。

スペースシャワーTV「V.I.P. -back number-」

2023年1月18日(水)22:00~23:00

<出演者>

back number

ゲスト:タイムマシーン3号 / ふじいあきら ほか

スペースシャワーTV「SPACE SHOWER TV "LIVE with YOU" ~back number~ supported by uP!!!」

2023年1月10日(火)23:00~24:00

※2017年2月に放送された番組のアンコール放送。

スペースシャワーTV「back number『MAGIC』SPECIAL」

2023年1月11日(水)22:00~22:30

※2019年3月に放送された番組のアンコール放送。

スペースシャワーTV「back number MUSIC VIDEO SPECIAL」

2023年1月11日(水)22:30~23:30