【WBC2023】侍ジャパン野球日本代表　最新メンバー一覧｜第5回大会出場国…

WBC2023 野球日本代表侍ジャパン 最新情報
投手
ダルビッシュ有（パドレス/MLB）
戸郷翔征（巨人/NPB）
佐々木朗希（ロッテ/NPB）
大谷翔平（エンゼルス/MLB）
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山本由伸（オリックス/NPB）
今永昇太（DeNA/NPB）
捕手
甲斐拓也（ソフトバンク/NPB）
内野手
源田壮亮（西武/NPB）
牧秀悟（DeNA/NPB）
村上宗隆（ヤクルト/NPB）
外野手
近藤健介（ソフトバンク/NPB）
鈴木誠也（カブス/MLB）
出場国・代表選手メンバー一覧
投手
選手名
所属球団
投打
背番号
ダルビッシュ有
パドレス（MLB）
右投右打
11
戸郷翔征
巨人
右投右打
12
佐々木朗希
ロッテ
右投右打
14
大谷翔平
エンゼルス（MLB）
右投左打
16
山本由伸
オリックス
右投右打
18
今永昇太
DeNA
左投左打
21
捕手
選手名
所属球団
投打
背番号
甲斐拓也
ソフトバンク
右投右打
10
内野手
選手名
所属球団
投打
背番号
源田壮亮
西武
右投左打
2
牧秀悟
DeNA
右投右打
3
村上宗隆
ヤクルト
右投左打
55
外野手
選手名
所属球団
投打
背番号
近藤健介
ソフトバンク
右投左打
8
鈴木誠也
カブス（MLB）
右投右打
51
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