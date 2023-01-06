ジェフユナイテッド千葉は6日、2023シーズンの選手背番号を発表した。
2009年以来となるJ1リーグ復帰を目指す千葉は、今季から小林慶行新監督が就任。昨季のメンバーをベースに、ここまで数名の新戦力を加えている。
大分トリニータから加入したFW呉屋大翔は、「9」番に決定。横浜F・マリノスから完全移籍した椿直起は「14」、いわきFCから完全移籍したMF日高大は「67」に決まった。また、期限付き移籍加入のFW田中和樹は「16」、DF松田陸は「36」を背負う。
新シーズンの背番号は以下の通り。
1 GK 新井章太
2 MF 髙橋壱晟（32番から変更）
4 MF 田口泰士
5 MF 小林祐介
6 DF 新井一耀
8 MF 風間宏矢
9 FW 呉屋大翔（大分から完全移籍）
10 MF 見木友哉
11 DF 米倉恒貴
13 DF 鈴木大輔
14 MF 椿直起（横浜FMから完全移籍）
16 FW 田中和樹（京都から期限付き移籍）
17 MF 福満隆貴
18 MF 熊谷アンドリュー
19 FW サウダーニャ（成都蓉城／中国より復帰）
20 FW 高木俊幸
22 DF 佐々木翔悟
23 GK 鈴木椋大
24 DF 矢口駿太郎（U－18から昇格）
25 MF 末吉塁
26 DF 西久保駿介
28 MF 篠原友哉
30 DF 田邉秀斗
31 GK 松原颯汰
33 GK 近藤壱成（法政大学から加入）
36 DF 松田陸（金沢から完全移籍）
37 FW ブワニカ啓太
39 FW 新明龍太（U－18から昇格）
41 FW 小森飛絢（新潟医療福祉大から加入）
67 MF 日高大（いわきから完全移籍）