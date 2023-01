「イカ、イカ、タコときたら…？」イカ好き10代の寿司大食い報告 次に注文したネタは？

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。1月5日(木)は、『新春! 初○○逆電』をテーマに放送。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)と臨時教頭のとーやま委員が、電話をつないだリスナーの「初○○」を聞いて感想を語りました。そのなかから、寿司ネタの話題で盛り上がった16歳の女性リスナーとのやり取りを紹介します。こもり校長:今夜は、2023年の元日から今日までにやったキミの“初”を教えてほしい! キミにとっての“初”であれば、どんなことでもOKです。こもり校長:早速だけど、「初○○」を教えてもらっていい?リスナー:私の“初”は……大好きなイカの大食いオンパレードです!とーやま委員:大食いオンパレード!?こもり校長:どういうこと?リスナー:12月30日が私の誕生日だったんですけど、「年始に外食しよう」という話になって、しゃぶしゃぶと寿司の食べ放題の店に行ったんです。そこで、元を取る勢いで30貫食べたんです。とーやま委員:えぇっ! 寿司30貫!?リスナー:はい、その中の10貫がイカでした。こもり校長:だいぶ食ったなぁ。でも最初からイカじゃないでしょ?リスナー:いや、イカですね。こもり校長:2貫目は?リスナー:2貫目もイカでした。とーやま委員:2貫ずつくるから、もう4貫いってるってことだね。3貫目は!?リスナー:3貫目はタコでした。校長・委員:タコ!とーやま委員:イカ、イカ、タコときて……校長の次の予想は?こもり校長:イカ、イカ、タコときたら……次は魚でしょう。マグロ!とーやま委員:たしかにね。俺もそのぐらいのスタンダードだと思う。こもり校長:4貫目は!?リスナー:炙りイカです。校長・委員:イカ!とーやま委員:しかも、ただのイカじゃないから(笑)。リスナー:炙ってます(笑)。とーやま委員:16歳で渋すぎない? 40代が日本酒と一緒にいくやつでしょ。こもり校長:(笑)。5貫目は?リスナー:サーモンです。こもり校長:ここからスタンダードにいくのかな? 次がマグロだ!とーやま委員:イクラとか!リスナー:6貫目はマグロでした。こもり校長:きた!とーやま委員:いいね! ここから、玉子とかイクラとかいってほしいね。こもり校長:スタンダードなやつね。ここからは?リスナー:玉子はそもそもなかったので……炙りサーモンにいきました。こもり校長:炙るのが好きだよね~(笑)。食べたもの全部覚えてるの?リスナー:明確には覚えていないんですけど、ラストは覚えています。とーやま委員:ラスト!?こもり校長:我々が予想しましょうよ!とーやま委員:プリンとかそういうやつかもしれない。甘いやつ。こもり校長:ケーキとかね。僕はアオサのお味噌汁。とーやま委員:いいかもしれない。俺はプリンで!こもり校長:じゃあ……ラストの30貫目は何ですかっ!?リスナー:ラストは……イカです!こもり校長:イカかぁ……!とーやま委員:初志貫徹。こもり校長:“オンパレード”というぐらいだもんね(笑)。とーやま委員:でも、この店にはしゃぶしゃぶもあるんだよね? さすがにしゃぶしゃぶはいけなかったよね!?リスナー:しゃぶしゃぶは家族でじゃんじゃん頼んだので、何皿食べた(肉を頼んだ)か覚えてないんです。こもり校長:え? 食べたってこと!?リスナー:食べました。こもり校長:すごいね。元を取りまくっているじゃん(笑)。とーやま委員:お腹いっぱいだ(笑)。リスナー:お腹いっぱいで幸せでした。とーやま委員:いいことだね(笑)。こもり校長:じゃあ、ここまでイカについて熱く語ったから、「キミにとってのイカとは?」を聞いてみようかな。とーやま委員:(NHKの番組)「プロフェッショナル 仕事の流儀」風にね。こもり校長:じゃあいくぞ! 「キミにとってのイカとは?」。とーやま委員:ぽぉ~ん……。リスナー:一生食べていくものです!とーやま委員:素晴らしい!こもり校長:これからも、イカと寄り添って生きていってね。ありがとう!リスナー:ありがとうございました!このほかには、「初バイト・初大金・初豪遊予定」だという16歳のリスナーと電話をつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、とーやま委員(マンスリー教頭/グランジ・遠山大輔)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/