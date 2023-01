「寒くて布団から出られない！」10代の相談にSEVENTEEN・JEONGHANが回答「勇気を出して！」

13人組ボーイズグループ・SEVENTEENのJEONGHAN(ジョンハン)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」。1月4日(水)の放送は、10代リスナーの質問に答える企画「一問一答」をおこないました。(16歳)JEONGHAN:勇気を出して布団から出ましょう! 勇気が必要です。最近とっても寒いですよね。でも仕方がないから勇気を持って、「とても寒いだろうな、でも仕方がない……僕は、あのみかんを取りに行かなきゃいけないんだ……! 勇気を持って出なきゃならない!!」と言って、“ワァーっ!”と出て行かないといけませんね(笑)。勇気を持って、布団から出てくださいね!(17歳)JEONGHAN:冬の札幌! 冬の札幌行きたい! 行ったことがない~!秋には行ったことがあるんですけど、冬はまだないんです。冬の札幌はとても綺麗な感じがしますね! 冬の秋田には行ったことがあって似ているかもしれませんが、冬の札幌はとても素敵だという話をたくさん聞いたので、僕は冬の札幌に行きたいです。(19歳)JEONGHAN:生徒(リスナー)のみなさん、CARAT(ファン)のみなさんに、どっぷりとハマっています……!SEVENTEENのJEONGHANは、毎月1週目の月曜から木曜にレギュラー出演中です。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/