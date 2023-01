乃木坂46賀喜遥香「こんなことが人生であっていいのか!?」紅白でセカオワ『Habit』をパフォーマンス

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。1月5日(木)の放送ではSEKAI NO OWARIの「Habit」をオンエアし、大みそかに放送された『第73回NHK紅白歌合戦』でスペシャルパフォーマンスとして一緒に踊った感想を伝えました。賀喜:お届けしているのは、SEKAI NO OWARI先生で『Habit』です。この曲はNHK紅白歌合戦で、SEKAI NO OWARI先生の後ろで踊らせていただきました……!私としては中学生のころから……物心がついたと言っても過言ではない中学生のころから! ずっと好きで聴いてたセカオワ先生の曲を、NHK紅白歌合戦という大きなステージで踊らせていただいたことが、めちゃめちゃ幸せで……! 夢かなって思いましたね(笑)。こんなことが人生であっていいのか!? って思いました。それくらい、去年の最後の最高の思い出として忘れられなくて、年またいでもかけてしまいました(笑)。観ていただけましたでしょうか? ありがとうございました。(乃木坂46は)紅白歌合戦で「裸足でSummer」を歌わせていただきました。この曲を(この日をもって卒業した)齋藤飛鳥さんと最後に歌わせていただけてすごく幸せでした。紅白歌合戦は、毎年思い出深いです。私も飛鳥さんみたいになれるように、2023年は特に頑張りたいなと思います。どこかで見てくださってると思うので、飛鳥さんに立派な姿を見せられたらいいなと思います。この日の放送では、2023年の目標を書初めで発表しました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、とーやま委員(マンスリー教頭/グランジ・遠山大輔)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/