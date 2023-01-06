清水エスパルスは6日、2023シーズンの選手背番号を発表した。
1年でのJ1復帰に向けて、主力の慰留および新戦力の補強を進める清水。FIFAワールドカップカタール2022でも活躍した日本代表GK権田修一は、息子の誕生日5月7日にちなんだ「57」へと変更した。また、新シーズンはMF神谷優太が「7」番を背負い、DF山原怜音は「2」、MF白崎凌兵は「14、」MFベンジャミン・コロリは「17」に変更となる。
柏レイソルから加入したDF高橋祐治は「4」、DF北爪健吾は「5」を着用。名古屋グランパスから加わったDF吉田豊は28番に決まった。日大藤沢高校から加入する“二刀流”FW森重陽介は「37」を背負う。
2023シーズンの背番号は以下の通り。
1 GK 大久保択生
2 DF 山原怜音（29番から変更）
3 MF ホナウド
4 DF 高橋祐治（柏から完全移籍）
5 DF 北爪健吾（柏から完全移籍）
6 MF 竹内涼
7 MF 神谷優太（17番から変更）
8 MF 松岡大起
9 FW チアゴ・サンタナ
10 FW カルリーニョス・ジュニオ
11 MF 中山克広
12 サポーター番号
13 MF 宮本航汰
14 MF 白崎凌兵（18番から変更）
15 MF 岸本武流
16 MF 西澤健太
17 MF ベンジャミン・コロリ（32番から変更）
18 FW 齊藤聖七（流通経済大学）
20 FW オ・セフン
22 MF ヘナト・アウグスト
23 MF 鈴木唯人
24 DF 菊地脩太（長崎より復帰）
27 DF 監物拓歩（早稲田大学から加入）
28 DF 吉田豊（名古屋から完全移籍）
29 FW ディサロ燦シルヴァーノ（山形より復帰）
31 GK 梅田透吾
33 MF 乾貴士
34 DF 落合毅人（法政大学から加入）
37 FW 森重陽介（日大藤沢高校から加入）
38 DF 井林章
40 MF 成岡輝瑠（山口より復帰）
45 FW 北川航也
46 GK 阿部諒弥（中央学院大学から加入）
49 FW 加藤拓己
50 DF 鈴木義宜
57 GK 権田修一（21番から変更）