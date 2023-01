1月13日に全国公開される三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEのライブフィルム「JSB3 LIVE FILM / RISING SOUND」の主題歌情報が発表された。

このライブフィルムは2020年に行われたオンラインライブ「LIVE×ONLINE」「LIVE×ONLINE IMAGINATION」「LIVE×ONLINE INFINITY~JSB HISTORY~」「LIVE×ONLINE BEYOND THE BORDER」の映像をリミックスした作品で、監督は「HiGH&LOW THE WORST X」の総監督も務めた映像クリエイターの二宮“NINO”大輔が務めている。本作は全国公開に先がけて、1月6日からドルビーシネマで先行上映中。

主題歌に決定したのは三代目 J SOUL BROTHERSの新曲「この宇宙の片隅で」。2月1日にリリースされるグループのニューシングル「STARS」にも収録され、UTAとØMIがサウンドプロデュース、ØMI、UTA、SUNNY BOYが作詞を手がけている。ライブフィルムのエンドロールでは、YouTubeで公開されている「この宇宙の片隅で」のミュージックビデオの未公開カットを軸に構成された映像とともにこの曲が流れる。

また入場者特典第2弾も明らかに。第2弾は「この宇宙の片隅で」の撮り下ろし写真が使用されたプレミアムチケットで、1月20日より配布される。