【マクドナルド】ハッピーセット『すみっコ』『トーマス』が楽しい！

アニメ『きかんしゃトーマス』のトーマスたちと、『すみっコぐらし』のすみっコたちが2023年1月13日(金)からマクドナルドのハッピーセットに登場。ハッピーセット「きかんしゃトーマス」のおもちゃは内部の動く歯車などが見えるようになっている。ハッピーセット「すみっコぐらし」のおもちゃは紙で再現された庭や家で、ゲームとの連動も行われている。

『きかんしゃトーマス』は1984年にイギリスの絵本を原作としてスタートしたアニメ作品。最初は人形や模型を使ったモデルアニメーションであったが、2009年に3DCGアニメーション作品となった。さらに2022年からは2Dアニメーションとなって、キャラクターデザインも一新されている。

ハッピーセット「きかんしゃトーマス」は、手で動かして、車両同士を連結する機関車ごっこの遊びが楽しめる。トーマスと仲間たちに加えて、新キャラクターの「カナ」もラインナップされた全6種。

トーマスたちの車体の中が透けて見えるデザインになっており、中の歯車やバネ、ピストンが動いたり回ったりする仕組みを遊びながら見ることができる。男の子が大好きな「内部メカ」がギミックとして動く様を、最初はただ楽しんで見ているであろう子供たちも「これはどうして動くんだろう?」「動かすことと中の動きの関係はなんだろう?」と考えるようになるのではないだろうか。

マクドナルドは「トーマスたちを動かして、車体の中の構造(図形・空間)に着目し、仕組みを考えることは、『論理』的な思考を深めます」とコメントしている。

「すみっコぐらし」は2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したサンエックスのキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めている。

ハッピーセット「すみっコぐらし」は、しろくま、ねこ、とかげなど人気キャラクターたちのお庭やお家を作ってごっこ遊びができるおもちゃ。全6種で、第1弾はすみっコたちのお庭、第2弾はお家がテーマになっている。

持続可能社会の観点から、マクドナルドではハッピーセットの素材に紙を随時導入しており、今回のハッピーセット「すみっコぐらし」はオール紙製。紙ならではの利点として多数のキャラを1つのセットに含めることができ、ごっこ遊びの楽しさを広げている。各キャラは庭でも家でも遊ぶことができるため、種類を集めるとさらに遊びがワイドになる。

マクドナルドは「すみっコたちの生活や物語を想像する『ごっこ遊び』を通して社会性、生活習慣を学び、想像力を育みます。お庭やお家の中で繰り広げるキャラクター同士のやりとり(社会性)を考え、お風呂やお家でのシーンでは、すみっコたちの入浴、ご飯を食べるなど日々の「生活習慣」を学びます」とコメントしている。

また、おもちゃ本体に記載のQRコードを手元のスマートフォンで読み込むと、オリジナルのすみっこぐらしのミニゲームで遊ぶことができる。さらにミニゲームを遊ぶと「農園つくるんです オリジナル壁紙」がもれなくプレゼントされるとのことだ。

透明という樹脂の持ち味を生かしたトーマス、紙ならではの手軽さを生かしたすみっコ、それぞれ違う遊びが楽しめるハッピーセットだ。お子さんだけではなく、作品のファンである大人の方も手に取ってみていただきたい。

なお1月14日(土)・15日(日)の2日間は、ハッピーセット「きかんしゃトーマス」1セット購入につき「きかんしゃトーマス オールスターわくわくシール」が、ハッピーセット「すみっコぐらし」1セット購入につき「すみっコぐらし おきがえシール」がプレゼントされる。

>>>ハッピーセット「きかんしゃトーマス」「すみっコぐらし」の画像を見る(画像45点)

※画像はイメージ。

(C)2023 Gullane (Thomas) Limited.

(C)2023 HIT Entertainment Limited.

(C)2023 San‐X Co., Ltd. All Rights Reserved.