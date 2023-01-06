本日1月6日（金）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2023年冬アニメ作品まとめを公開中。
「異世界のんびり農家」
- AT-X：2023年1月6日（金）より毎週金曜日21:00～
- テレビ東京：2023年1月6日（金）より毎週金曜日25:53～
- BSテレビ東京：2023年1月8日（日）より毎週日曜日24:35～
「シュガーアップル・フェアリーテイル」
- AT-X：2023年1月6日（金）より毎週金曜日21:30～
- TOKYO MX : 2023年1月6日（金）より毎週金曜日22:30～
- BS朝日 : 2023年1月6日（金）より毎週金曜日23:30～
- サンテレビ : 2023年1月6日（金）より毎週金曜日24:00～
- KBS京都 : 2023年1月7日（土）より毎週土曜日23:30～
「にじよん あにめーしょん」
- TOKYO MX：2023年1月6日（金）より毎週金曜日21:54～
- BS11：2023年1月10日（火）より毎週火曜日21:54～
「齢5000年の草食ドラゴン、いわれなき邪竜認定」
- AT-X：2023年1月6日（金）より毎週金曜日22:30～
- TOKYO MX：2023年1月6日（金）より毎週金曜日25:50～
- BSフジ：2023年1月10日（火）より毎週火曜日24:45～
「Buddy Daddies」
- TOKYO MX：2023年1月6日（金）より毎週金曜日24:00～
- とちぎテレビ：2023年1月6日（金）より毎週金曜日24:00～
- 群馬テレビ：2023年1月6日（金）より毎週金曜日24:00～
- BS11：2023年1月6日（金）より毎週金曜日24:00～
- ABCテレビ：2023年1月7日（土）より毎週土曜日26:30～
- メ～テレ：2023年1月7日（土）より毎週土曜日26:30～
- AT-X：2023年1月8日（日）より毎週日曜21:30～
「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかIV 深章 厄災篇」
- TOKYO MX：2023年1月6日（金）より毎週金曜日25:05～
- BS11：2023年1月6日（金）より毎週金曜日25:30～
- AT-X : 2023年1月9日（月）より毎週月曜日22:30～
「アルスの巨獣」
- MBS・TBS系28局ネット：2023年1月6日（金）より毎週金曜日25:25～（初回25:55～）
- AT-X：2023年1月9日（月）より毎週月曜日23:30～
- BS日テレ：2023年1月10日（火）より毎週火曜日24:00～
「犬になったら好きな人に拾われた。」
- TOKYO MX：2023年1月6日（金）より毎週金曜日25:35～
- BS11：2023年1月9日（月）より毎週月曜日25:30～
- AT-X：2023年1月13日（金）より毎週金曜日22:45～
「ツンデレ悪役令嬢リーゼロッテと実況の遠藤くんと解説の小林さん」
- MBS：2023年1月6日（金）より毎週金曜日25:55～（初回26:25～）
- TBS：2023年1月6日（金）より毎週金曜日25:55～（初回26:25～）
- BS-TBS：2023年1月6日（金）より毎週金曜日26:30～
- AT-X：2023年1月11日（水）より毎週水曜日22:00～