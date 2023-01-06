「異世界のんびり農家」ビジュアル (c)内藤 騎之介／「異世界のんびり農家」製作委員会

本日1月6日（金）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2023年冬アニメ作品まとめを公開中。

「異世界のんびり農家」

  • AT-X：2023年1月6日（金）より毎週金曜日21:00～
  • テレビ東京：2023年1月6日（金）より毎週金曜日25:53～
  • BSテレビ東京：2023年1月8日（日）より毎週日曜日24:35～

「シュガーアップル・フェアリーテイル」

  • AT-X：2023年1月6日（金）より毎週金曜日21:30～
  • TOKYO MX : 2023年1月6日（金）より毎週金曜日22:30～
  • BS朝日 : 2023年1月6日（金）より毎週金曜日23:30～
  • サンテレビ : 2023年1月6日（金）より毎週金曜日24:00～
  • KBS京都 : 2023年1月7日（土）より毎週土曜日23:30～

「にじよん あにめーしょん」

  • TOKYO MX：2023年1月6日（金）より毎週金曜日21:54～
  • BS11：2023年1月10日（火）より毎週火曜日21:54～

「齢5000年の草食ドラゴン、いわれなき邪竜認定」

  • AT-X：2023年1月6日（金）より毎週金曜日22:30～
  • TOKYO MX：2023年1月6日（金）より毎週金曜日25:50～
  • BSフジ：2023年1月10日（火）より毎週火曜日24:45～

「Buddy Daddies」

  • TOKYO MX：2023年1月6日（金）より毎週金曜日24:00～
  • とちぎテレビ：2023年1月6日（金）より毎週金曜日24:00～
  • 群馬テレビ：2023年1月6日（金）より毎週金曜日24:00～
  • BS11：2023年1月6日（金）より毎週金曜日24:00～
  • ABCテレビ：2023年1月7日（土）より毎週土曜日26:30～
  • メ～テレ：2023年1月7日（土）より毎週土曜日26:30～
  • AT-X：2023年1月8日（日）より毎週日曜21:30～

「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかIV 深章 厄災篇」

  • TOKYO MX：2023年1月6日（金）より毎週金曜日25:05～
  • BS11：2023年1月6日（金）より毎週金曜日25:30～
  • AT-X : 2023年1月9日（月）より毎週月曜日22:30～

「アルスの巨獣」

  • MBS・TBS系28局ネット：2023年1月6日（金）より毎週金曜日25:25～（初回25:55～）
  • AT-X：2023年1月9日（月）より毎週月曜日23:30～
  • BS日テレ：2023年1月10日（火）より毎週火曜日24:00～

「犬になったら好きな人に拾われた。」

  • TOKYO MX：2023年1月6日（金）より毎週金曜日25:35～
  • BS11：2023年1月9日（月）より毎週月曜日25:30～
  • AT-X：2023年1月13日（金）より毎週金曜日22:45～

「ツンデレ悪役令嬢リーゼロッテと実況の遠藤くんと解説の小林さん」

  • MBS：2023年1月6日（金）より毎週金曜日25:55～（初回26:25～）
  • TBS：2023年1月6日（金）より毎週金曜日25:55～（初回26:25～）
  • BS-TBS：2023年1月6日（金）より毎週金曜日26:30～
  • AT-X：2023年1月11日（水）より毎週水曜日22:00～