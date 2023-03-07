【WBC2023】韓国代表　最新メンバー一覧｜第5回大会出場選手リスト（大韓…

WBC2023　大韓民国代表　最新情報

 

 

投手

コ・ウソク（LG/KBO）

チョン・ウヨン（LG/KBO）

キム・ユンシク（LG/KBO）

コ・ヨンピョ（KT/KBO）

ソ・ヒョンジュン（KT/KBO）

イ・ヨンチャン（NC/KBO）

ク・チャンモ（Nc/KBO）

ウォン・テイン（サムスン/KBO）

キム・ウォンジュン（ロッテ/KBO）

パク・セウン（ロッテ/KBO）

 

 

クァク・ビン（斗山/KBO）

チョン・チョルウォン（斗山/KBO）

キム・グァンヒョン（SSG/KBO）

ヤン・ヒョンジョン（起亜/KBO）

イ・ウィリ（起亜/KBO）

捕手

イ・ジヨン（キウム/KBO）

ヤン・ウィジ（斗山/KBO）

内野手

オ・ジファン（LG/KBO）

チェ・ジョン（SSG/KBO）

パク・ビョンホ（KT/KBO）

カン・べクホ（KT/KBO）

キム・へソン（キウム/KBO）

キム・ハソン（パドレス/MLB）

トミー・エドマン（カージナルス/MLB）

 

 

外野手

キム・ヒョンス（LG/KBO）

パク・へミン（LG/KBO）

パク・コンウ（NC/KBO）

ナ・ソンボム（起亜/KBO）

イ・ジョンフ（キウム/KBO）

※チェ・ジフン（SSG/KBO）

 

（※チェ・ジフンはチェ・ジマンの出場辞退による代替出場選手）

【WBC2023】

出場国・代表選手メンバー一覧はこちら