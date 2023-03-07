【WBC2023】韓国代表　最新メンバー一覧｜第5回大会出場選手リスト（大韓…

WBC2023 大韓民国代表 最新情報
投手
コ・ウソク（LG/KBO）
チョン・ウヨン（LG/KBO）
キム・ユンシク（LG/KBO）
コ・ヨンピョ（KT/KBO）
ソ・ヒョンジュン（KT/KBO）
イ・ヨンチャン（NC/KBO）
ク・チャンモ（Nc/KBO）
ウォン・テイン（サムスン/KBO）
キム・ウォンジュン（ロッテ/KBO）
パク・セウン（ロッテ/KBO）
クァク・ビン（斗山/KBO）
チョン・チョルウォン（斗山/KBO）
キム・グァンヒョン（SSG/KBO）
ヤン・ヒョンジョン（起亜/KBO）
イ・ウィリ（起亜/KBO）
捕手
イ・ジヨン（キウム/KBO）
ヤン・ウィジ（斗山/KBO）
内野手
オ・ジファン（LG/KBO）
チェ・ジョン（SSG/KBO）
パク・ビョンホ（KT/KBO）
カン・べクホ（KT/KBO）
キム・へソン（キウム/KBO）
キム・ハソン（パドレス/MLB）
トミー・エドマン（カージナルス/MLB）
外野手
キム・ヒョンス（LG/KBO）
パク・へミン（LG/KBO）
パク・コンウ（NC/KBO）
ナ・ソンボム（起亜/KBO）
イ・ジョンフ（キウム/KBO）
※チェ・ジフン（SSG/KBO）
（※チェ・ジフンはチェ・ジマンの出場辞退による代替出場選手）
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