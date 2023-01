1月18日にリリースされるKing & PrinceのライブBlu-ray / DVD「King & Prince First DOME TOUR 2022 ~Mr.~」初回限定盤に収録される特典映像「Documentary of King & Prince First DOME TOUR 2022 ~Mr.~」のティザーがYouTubeにて公開された。

この映像作品には4月から5月にかけて行われたKing & Prince初のドームツアーより、全37曲を披露した東京・東京ドーム公演の模様を収録。初回限定盤の特典映像の1つ「Documentary of King & Prince First DOME TOUR 2022 ~Mr.~」は約2時間におよぶドキュメンタリーで、ドームツアーに向けた初回の打ち合わせや、リハーサル、ゲネプロなどの様子を観ることができる。