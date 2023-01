「キミがこの瞬間までやってきたことは絶対に無駄じゃない！」共通テストまであと10日 コロナにかかってしまった受験生にエール

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。1月4日(水)の番組冒頭で、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)が入試前にコロナにかかってしまったというリスナーにエールを送りました。年末から家でコロナがはやって、自分もかかってしまいました。14日の共通テストに向けて勉強しようとしても、思考が諦めに近い状態に陥っています。よければ、応援のメッセージをお願いします。(18歳)こもり校長:いや、めちゃくちゃしんどいね。(大学入学共通テストまで)あと10日でしょ? 年末からということだから、(罹患して)1週間ぐらい経っていると思うんだけど……。今はものすごく詰め込む時期だと思うし、ナーバスにもなっているだろうし……。家族全体がコロナにかかっちゃって家の空気もきっと重いだろうし、「がんばるぞ!」という気持ちになれないだろうと思う。俺も同じ立場なら絶対になれないだろうし。俺なら諦め切っちゃうかもしれない。でも、自分のなかで「やっぱりがんばりたい!」という気持ちがあるから、今日書き込みをしてくれたと思っている。今は火が消えかかっているかもしれないけど、俺たちはキミが共通テストで頑張るだろう、と願っている。諦めてない。本当にがんばってほしいと思っている。このラジオを通してキミにエールを送る! 頑張ってほしい!!何が起こるかわからないよ。当日までわからないけど、キミがこの瞬間までやってきたことは絶対に無駄じゃない! だから諦めずに、残りの10日間必死に頑張ってほしい! 応援してるよ!!こもり校長:ここに通ってくれている10代も、俺も、このコロナ禍を初めて経験して。もちろんだけど、受験生も初めてコロナ禍での受験を経験して。(このリスナーは)共通テスト前にコロナにかかって心が折れていると思うんだけど……俺も校長になってからの3年間はコロナ禍で……つらいこともいっぱいあったけど、めちゃめちゃ楽しいこともあって。それが糧になってつらいときに頑張れる、というのを感じているから。一言で言うと薄く聞こえるかもしれないけど、俺は心を込めて「がんばれ!」と言いたい。「もう少しがんばれ!」と伝えたい。これは、受験を頑張っている一人ひとりに届けたい言葉でもある。まだ諦めちゃダメだよ。本番が終わったあとも諦めちゃダメ。念がキミの未来を変えるって信じている。みんなで、一緒に頑張っていこう!この日の放送では、三が日の間に起こった出来事を発表する「お正月事件簿2023」をお届けしました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/