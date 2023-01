羊文学 10代の恋の相談に『あいまいでいいよ』を選曲「ぜひ素敵な恋を」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)が担当する「松田LOCKS!」のコーナーでは、ゲストのアーティストがリスナーの相談にアドバイスと1曲を届けています。1月4日(水)の放送では、3人組オルタナティブロックバンドの羊文学が登場。ボーカルギターの塩塚モエカさんが、10代リスナーの恋に関するお悩みに回答しました。私には「好きなのかなー?」っていう人がいます。「その子としゃべりたい!」と思ったり、「話しかけてくんないかなー」と思ったり、「その子と一緒にいたいな」と思っちゃっています。でも、「好きか?」と聞かれたらあまりわかんないんです。自分でも、自分のことがよくわかんなくなってます〜。どうすればいいですかね?塩塚モエカ:“好きかどうかわからない”っていうことなんですけど……好きとか嫌いとかどっちかと決めずに、今の自分の気持ちに正直に突き進んでほしいと思って、この曲を選びました。ぜひ素敵な恋をしてくれたらいいなって思いますよ!今回、リスナーに届けた「あいまいでいいよ」は、2021年リリースのメジャーデビューアルバム『POWERS』に収録されています。また2022年12月26日に新曲「生活」、2023年1月2日に新曲「風になれ」を配信リリース。詳細はオフィシャルサイトまで。「松田LOCKS!」の詳細は、番組の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/