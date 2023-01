LiSA ミニオンのおせちとお餅のお正月「たぶん何キロか太ってると思う」

LiSAがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」。1月4日(水)の放送では、新年のあいさつとともに2023年の目標を書き初めで発表しました。LiSA:新年、あけましておめでとうございます! 生徒(リスナー)のみなさん、今年もよろしくお願いいたします!さて、お正月のLiSA先生は……今年はずっと東京にいましたよ。そして私のお正月の楽しみ……「今年は実家に帰らないからなー」と思って、ミニオンのおせちをゲットしちゃいました(笑)。お正月までミニオンと一緒なんて幸せですね~。そして毎年恒例の、お餅をお醤油で食べるっていう私の至福のときを堪能しましたねー。たぶん何キロか太ってると思う(笑)。そんなお正月をゆっくりと過ごしています!今夜は2023年最初の授業ということで、“今年の目標”を書き初めしていきたいと思います。これは毎年恒例の授業ですね。ここでしか習字やらないからね。ちゃんと黒の服着てきましたよ(笑)。ちなみに、去年2022年に書き初めで書いたのは「鍛える」でした! この目標は達成できたような気がしますね。というのも、LiSA先生はピラティスも始めていろんな大技に挑戦しているわけですが、いやーあれは鍛えられてると思いますよ(笑)。じゃあ! 今年の目標を書きます!LiSA:「始めましょうか、そろそろ!」みたいな気持ちですね。2022年はしっかりと考えて一個一個踏んでいったので、2023年は「さ、そろそろ始めましょうか!」という気持ちです(笑)。なので、『始』という字にしました!LiSA:そして、今年も「L」で始まる目標も書きたいと思うんですけど……Lってそんなに簡単にないんです!去年は一生懸命絞り出して「Leap」でしたね。飛躍するという意味で、どこまでも鍛えた体で飛んでいきたいなー! という思いを込めたんですけど……目標という意味では(最新アルバムの)『LANDER』で宇宙まで飛んで行ったので、大きく飛躍というか、果てまで飛んで行ったなという感じですね。なので、目標達成できた気がする……!ここで書いた目標は、達成できるような気がするので……続いて「L」で始まる2023年の目標を書きたいと思います。LiSA:大声をあげるみたいな意味ですね。いやーやっぱりね、ここ2年(ライブでは)声を出さないでみんなと過ごすという日がたくさんありました。今年はツアーもありますし、その中ではみんなと一緒にLOUDしたい! という願いを込めて、今回は「LOUD」という英語を書きました!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/