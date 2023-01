w-inds.新体制初の有観客ライブツアーが映像作品化

ダンスボーカルグループw-inds.が、新体制となって初めてのライブツアーの模様を収録した映像作品『w-inds. LIVE TOUR 2022 "We are"』を2023年3月1日(水)にリリースすることを発表した。

同ライブ映像は2022年中に全国で開催されたライブツアー『w-inds. LIVE TOUR 2022 "We are"』の模様を収録した作品となる。本編映像に加えてPHOTOBOOKが特典として付随したSpecial Box盤はポニーキャニオンショッピングクラブからのみ購入可能。完全受注限定商品となり、1月28日(土)23:59まで受注期間となる。また通常盤にはL判ビジュアルシートが特典として付く予定。

なおw-inds.は3月14日に15thアルバム『Beyond』のリリースも予定している。

<リリース情報>

w-inds.

『w-inds. LIVE TOUR 2022 "We are"』

2023年3月1日(水)発売

https://w-inds.lnk.to/LIVETOUR2022Weare

Special Box盤のご予約はこちら

https://ps.ponycanyon.co.jp/w-inds/15thAL/

Special Box盤予約受付期間:2023年1月5日(木)18:00〜2023年1月28日(土)23:59

=収録内容=

[Blu-ray/DVD]

1. In Love With The Music

2. Strip

3. EXIT

4. Dirty Talk

5. DoU (20XX version)

6. YES or NO

7. Say so long

8. If I said I loved you

9. Make you mine

10. Sexy Girl

11. In your warmth

12. Little

13. 1 3 4

14. 夏空の恋の詩

15. Show Me Your Love

16. With You

17. We Gotta Go

18. ブギウギ66

19. NEW PARADISE

20. Long Road

EN1. Forever Memories

EN2. Beautiful Now

+特典映像

