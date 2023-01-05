w-inds.新体制初の有観客ライブツアーが映像作品化

ダンスボーカルグループw-inds.が、新体制となって初めてのライブツアーの模様を収録した映像作品『w-inds. LIVE TOUR 2022 "We are"』を2023年3月1日（水）にリリースすることを発表した。
同ライブ映像は2022年中に全国で開催されたライブツアー『w-inds. LIVE TOUR 2022 "We are"』の模様を収録した作品となる。本編映像に加えてPHOTOBOOKが特典として付随したSpecial Box盤はポニーキャニオンショッピングクラブからのみ購入可能。完全受注限定商品となり、1月28日（土）23:59まで受注期間となる。また通常盤にはL判ビジュアルシートが特典として付く予定。
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なおw-inds.は3月14日に15thアルバム『Beyond』のリリースも予定している。
＜リリース情報＞
w-inds.
『w-inds. LIVE TOUR 2022 "We are"』
2023年3月1日（水）発売
https://w-inds.lnk.to/LIVETOUR2022Weare
Special Box盤のご予約はこちら
https://ps.ponycanyon.co.jp/w-inds/15thAL/
Special Box盤予約受付期間：2023年1月5日（木）18:00〜2023年1月28日（土）23:59
=収録内容=
[Blu-ray/DVD]
1. In Love With The Music
2. Strip
3. EXIT
4. Dirty Talk
5. DoU (20XX version)
6. YES or NO
7. Say so long
8. If I said I loved you
9. Make you mine
10. Sexy Girl
11. In your warmth
12. Little
13. 1 3 4
14. 夏空の恋の詩
15. Show Me Your Love
16. With You
17. We Gotta Go
18. ブギウギ66
19. NEW PARADISE
20. Long Road
EN1. Forever Memories
EN2. Beautiful Now
+特典映像