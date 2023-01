すみっコたちが寺社巡りをおてつだい♪「すみっコぐらし おでかけ御朱印帳」

インターネットのはんこ屋さん「印鑑はんこSHOPハンコズ」の岡田商会からリリースされたインターネットのはんこ屋さん「印鑑はんこSHOPハンコズ」が華やかで可愛い、お出かけが楽しくなるデザイン。すみっコたちと楽しく寺社巡りをしてみよう。

「すみっコぐらし おでかけ御朱印帳」は、寺社めぐりについ持ち歩きたくなるような、かわいいすみっコたちの御朱印帳は作れないか? という想いから生まれた可愛い御朱印帳。

「御朱印帳」とは、主に日本の神社や寺院にて、参拝者などに向けて押される「朱印」と呼ばれる印章などを押すための帳面のこと。

種類や大きさはさまざまで、神社やお寺オリジナルの「御朱印帳」がご用意されているところもある。

今回ご紹介するすみっコの御朱印帳のデザインはオリジナルの2種類。

しろくま、ぺんぎん?、とんかつ、ねこ、とかげ、えびふらいのしっぽといったかわいいすみっコたちが色とりどりのお花と戯れているような「はなあそび」と、よく見るとさまざまなすみっコたちが隠れているようなデザインが楽しい「かくれんぼ」から選ぶことができる。

サイズはタテ16cm×ヨコ10.9cmとカバンに入れやすく、持ち運びやすいサイズ。表紙は布製で、中紙は風合いのある和紙(奉書紙)を使用しており、じゃばらタイプ24枚(48ページ)とボリュームたっぷりだ。

大人の方はもちろん、一緒に巡るお子様の御朱印帳にもおすすめの愛らしさ。

お出かけがもっと楽しくなるお供に、ぜひチェックしてみてね。

☆便利で可愛い「すみっコぐらし おでかけ御朱印帳」を写真でチェックする(写真7点)>>>

(C)2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.