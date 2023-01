THE LAST ROCKSTARSが2月10日(現地時間)にアメリカ・ロサンゼルスにあるHollywood Palladiumで開催する単独公演のライブビューイングが、全国の映画館で行われる。

THE LAST ROCKSTARSはYOSHIKI、HYDE、SUGIZO、MIYAVIからなるバンドで、1月26日より東京、ニューヨーク、ロサンゼルスの3都市を回るライブツアー「THE LAST ROCKSTARS Live Debut 2023 Tokyo - New York - Los Angeles」を開催する。1月27日の有明アリーナ公演のライブビューイングについては先日開催がアナウンスされていたが、これに続いてロサンゼルス公演の模様も全国の映画館で生中継されることとなった。

イープラスやメンバーそれぞれのファンクラブなどでは、本日1月5日よりライブビューイングのチケット先行予約を受け付けている。

THE LAST ROCKSTARS Live Debut 2023 Tokyo - New York - Los Angeles LIVE VIEWING

日時:2023年2月11日(土・祝)13:00~(※現地時間2月10日20:00~)

映画館一覧:https://liveviewing.jp/thelastrockstars/

THE LAST ROCKSTARS Live Debut 2023 Tokyo - New York - Los Angeles

2023年1月26日(木)東京都 有明アリーナ

2023年1月27日(金)東京都 有明アリーナ

2023年1月29日(日)東京都 東京ガーデンシアター

2023年1月30日(月)東京都 東京ガーデンシアター

2023年2月3日(金)アメリカ ニューヨーク州Hammerstein Ballroom

2023年2月4日(土)アメリカ ニューヨーク州Hammerstein Ballroom

2023年2月10日(金)アメリカ カリフォルニア州Hollywood Palladium