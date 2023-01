福山雅治 歌うこと、演じること、常に感じたファンの存在に感謝！ 2022年を振り返る

シンガーソングライターで俳優の福山雅治がパーソナリティを務めるTOKYO FMの番組「福のラジオ」。12月31日(土)、2022年最後の放送回では、1年を駆け抜けた福山さんの大きなトピックを振り返りました。まずは、なんと言ってもLIVEです!2021年11月よりスタートした、約3年半ぶりの全国アリーナツアー“Promise for the Future”を完走。途中、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、予定していた国立代々木競技場 第一体育館でのLIVEが延期を余儀なくされ、それでも『Another Story of Promise for the Future “裸の音”』として無観客生配信をするなど、音楽を届けることにこだわり続けました。6月には『WE’RE BROS. TOUR 光-HIKARI-』をさいたまスーパーアリーナで3days実施。そして7月16、17、18日の3日間にわたってファンクラブ会員の5、6、7期生を対象にして行ったカバー楽曲によるLIVE『お前と密会2022』、さらには3年ぶりの開催となった恒例イベント『福山☆冬の大感謝祭 其の二十“GET BACK”』を元日公演含めて6本行いました。まさに、LIVE尽くしの1年!「今年は歌いましたね。これ以外にも9月に放送された『タビフクヤマ』(フジテレビ系)も結構歌いっぱなしでしたし(笑)、KOH+の活動もありましたからね。そういう意味でも、LIVEを実感した1年でした」そして今年は何と言っても、9月には映画ガリレオ『沈黙のパレード』が公開されました。映画作品としては第3弾となる今作、大・大ヒットを記録したのも大きな話題となりました。一度観るだけでは飽き足らず、何度も映画館に足を運ぶ“追いパレ”なる現象も全国各地で多発。KOH+による主題歌「ヒトツボシ」と合わせて、多くの人の心に残る作品となりました。この映画の湯川学役で、「第47回 報知映画賞 主演男優賞」を受賞した福山さん。受賞に寄せて、原作者である東野圭吾さんの公式 Twitterよりこんなコメントがありました。〈報知映画賞の主演男優賞受賞おめでとうございます。湯川学というキャラクターが人間として認められたようで私も嬉しいです。東野圭吾〉「この東野先生の言葉には、本当に深い意味が込められているなと思っています。湯川学というキャラクターは、現実にいそうでいない、いなさそうでいるっていう、ちょっと超人的なところがあるんですよね。その超人的キャラクターが15年にわたって映像作品化されていった結果、“人間・湯川学”という存在感になっていったというのは、すごく感慨深いものがあります。ガリレオシリーズという小説を発明してくださった生みの親である東野先生が、まさにそう感じてくださっているというのは、作品の着地点というか、作品の道行としては、とても幸せな“ザ・ロング・アンド・ワイディング・ロード”なんじゃないかなと思いますね。それは一重に、生みの親の東野先生と、そして育ての親であるファンの皆さまがいらっしゃるから継続してこられたのだと思います。改めて、本当にありがとうございます」最後に、2023年以降の抱負も込めて、福山さんはこう言います。「これからは知識の時代だと思います。もっともっと正しい知識を身につけることが自分自身の人生を豊かにし、自分に関わる人たちや事、物に対して真摯になれると思いますし、優しくなれる気がするんです。自分の興味のあることに対して知識を積んでいくっていうことは、自分自身に対してのみならず、他者に対して想像力を働かせることができ、他者の求められることに応えられるようになるということなのかなと思います。2023年も変わらぬお付き合いをどうぞよろしくお願いします」さて、ここで早速2023年のうれしいニュースがひとつ発表されました!2023年2月6日(月)の福山さんの54歳のバースデーを記念して、完全受注生産限定盤CDのリリースが決定しました! CD化希望のリクエストが殺到していた「妖」と「光」を収録したDisk1「妖/光」、プラス、“健やかな体に欠かせない食”と“健やかな心に欠かせない音楽”をテーマとしたオンライン番組『福山雅治の口福キッチン』より、人気コーナー「口福歌」で披露された弾き語り音源全11曲を収録したDisk2「口福歌 11 Songs」の2枚組となります。さらに驚きの特典がついたスペシャルCD。購入方法の詳細などは、福山さんのオフィシャルHPをご覧ください。それでは、次週1月7日(土)の「福のラジオ」をお楽しみに!https://www.asmart.jp/p_90034805受付期間:2022年12月28日(水)〜2023年1月19日(木)23:59お届け日:2023年2月6日(月)以降順次発送※順次発送となりますので、お早めのご予約をおすすめいたします。<番組概要>番組名:福山雅治 福のラジオ放送日時:毎週土曜14:00~14:55パーソナリティ:福山雅治番組Webサイト: https://www.tfm.co.jp/fukunoradio/