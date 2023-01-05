本日1月5日（木）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2023年冬アニメ作品まとめを公開中。
「REVENGER」
- AT-X：2023年1月5日（木）より毎週木曜日21:00～
- TOKYO MX：2023年1月5日（木）より毎週木曜日22:30～
- BS日テレ：2023年1月5日（木）より毎週木曜日24:30～
- 関西テレビ放送：2023年1月8日（日）より毎週日曜日26:29～
「スパイ教室」
- AT-X：2023年1月5日（木）より毎週木曜日22:30～
- TOKYO MX：2023年1月5日（木）より毎週木曜日23:30～
- BS日テレ：2023年1月5日（木）より毎週木曜日23:30～
- KBS京都：2023年1月5日（木）より毎週木曜日24:00～
- サンテレビ：2023年1月5日（木）より毎週木曜日24:00～
- テレビ愛知：2023年1月9日（月）より毎週月曜日26:35～
「お兄ちゃんはおしまい！」
- AT-X：2023年1月5日（木）より毎週木曜日23:30～
- TOKYO MX：2023年1月5日（木）より毎週木曜日24:00～
- BS11：2023年1月5日（木）より毎週木曜日24:30～
「冰剣の魔術師が世界を統べる」
- TBS：2023年1月5日（木）より毎週木曜日25:28～（初回25:58～）
- BS11：2023年1月6日（金）より毎週金曜日23:30～