「REVENGER」ビジュアル (c)REVENGER製作委員会

本日1月5日（木）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2023年冬アニメ作品まとめを公開中。

「REVENGER」

  • AT-X：2023年1月5日（木）より毎週木曜日21:00～
  • TOKYO MX：2023年1月5日（木）より毎週木曜日22:30～
  • BS日テレ：2023年1月5日（木）より毎週木曜日24:30～
  • 関西テレビ放送：2023年1月8日（日）より毎週日曜日26:29～

「スパイ教室」

  • AT-X：2023年1月5日（木）より毎週木曜日22:30～
  • TOKYO MX：2023年1月5日（木）より毎週木曜日23:30～
  • BS日テレ：2023年1月5日（木）より毎週木曜日23:30～
  • KBS京都：2023年1月5日（木）より毎週木曜日24:00～
  • サンテレビ：2023年1月5日（木）より毎週木曜日24:00～
  • テレビ愛知：2023年1月9日（月）より毎週月曜日26:35～

「お兄ちゃんはおしまい！」

  • AT-X：2023年1月5日（木）より毎週木曜日23:30～
  • TOKYO MX：2023年1月5日（木）より毎週木曜日24:00～
  • BS11：2023年1月5日（木）より毎週木曜日24:30～

「冰剣の魔術師が世界を統べる」

  • TBS：2023年1月5日（木）より毎週木曜日25:28～（初回25:58～）
  • BS11：2023年1月6日（金）より毎週金曜日23:30～