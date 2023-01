『2023年の私のテーマ曲はこれだ！』SOLこもり校長はGENERATIONS「STORY」を選曲

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。1月3日(火)の放送は、『今年の私のテーマ曲はこれだ!2023』と題してお届けしました。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)が、今回の企画を説明する際に語った自身の“2023年のテーマ曲”を紹介します。こもり校長:この学校の生徒(リスナー)は音楽が大好き! ということで、今夜は音楽の授業です。キミの今年のテーマ曲を教えてほしい! 「この曲のようになりたい」とか「この曲に力を借りたい」、「この曲を目標にしたい」という1曲を教えてください。校長先生の1曲というと……今日もずっと音楽を聴いていたんだけど、そのなかで自分の目標だったり気持ちだったりに寄り添ってくれる曲があったから、その曲を紹介したいと思います。――ここで、GENERATIONS from EXILE TRIBE「STORY」オンエアこもり校長:僕の今年のテーマ曲は、この「STORY」なんだけど……校長先生がこの世界に入って今年で10年目なんです。そこで、ちょっと原点回帰したいなって。10年経って、自分が初めて踏み出した1歩を思い返したときに、また強くなれる気がしました。今年は大切なものをできるだけ大切にしたいし、自分の“STORY”だからね。誰かに決められた道じゃないので、自分でまた1歩踏み出してみたいなと。信じるべき仲間や周りにいる人たちも、本当に大切だなと感じているので……(笑)。今の時点での“今年の1曲”はこの「STORY」だなと思って、届けさせてもらいました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/