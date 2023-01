SUPER BEAVER、Eve、サカナクション、スピッツ、セカオワ…10代が選ぶ2023年のテーマソング

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。1月3日(火)の放送は、『今年の私のテーマ曲はこれだ!2023』と題してお届けしました。10代のリスナーから届いたメッセージと、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)の感想を紹介します。こもり校長:今日は、「この曲のようになりたい」、「この曲に力を借りたい」、「この曲を目標にしたい」というような、今年のキミのテーマソングを教えてもらいます!【去年はやりたくないことだったり、後回しにしたいなって思うことをそのままにしたり、向き合わずに後悔しました。この曲の歌詞の『正々堂々「今」と今向き合って』のところを特に大切にしたいです! 自分に素直になって、今と向き合って、これまで以上に自分のことを好きになれる年にしたいです! 『今をやめない やめない やめない』『できるまで やればいいってこと』……この曲を聴いて、今年頑張りたいです!】(15歳)こもり校長:いいね~。BEAVER先生は、今年最初に会った人たちだね。1日の(午前)1時半ぐらいだったかな? 4人ともかなりエネルギッシュでしたよ(笑)。「うわ~っ!」って話しましたけど……もう懐かしいな(笑)。聴いていたら、いつでも番組に来てください!【僕は最近、勉強や人間関係の嫌なことから逃げてしまうことがあります。なので、この曲のように、テストの点数がどんなに低くても、友達から自分がやりたくないことを押し付けられても、負けないで戦っていきます!】(15歳)こもり校長:人間関係で自分の思いを伝えるのは難しいと思うけど、きっかけがあれば……10回に1回でも「嫌だ」と伝えられたいいじゃない。テストの点数も、「次は負けないぞ!」とふてくされないその気持ちが素晴らしいから、頑張っていこう!【曲のサビであり最初の部分の『正しい 正しくないと 決めたくないな』という歌詞のように、人と接するときは物事をゼロかイチで判断せず、広い視野で“フレンドリー”に接したいと思います。もともと僕は、人と話すときはまず否定から入るタイプの嫌なやつでした(笑)。でもこの曲と出会って衝撃を受け、変わっていっていると思います。今年1年これを意識して『君に優しくしたいな』と思います】(15歳)こもり校長:いいよ~、むっちゃいい! 世の中には、「歌詞に引っ張られすぎだ」なんて言う人もいるけど、ここから受け取るものも絶対にあるよ。今、素直に受け取めているその思いは、絶対にピュアなものだと思うから。何も間違えていないと思います。『正しくない』なんて決めつけなくていいよ……!【この曲は、私にとって応援歌です。今年の春から、親元を離れて県外の大学に進学します。将来の目標を叶えるために、頑張るべきことを思う存分4年間に詰め込もうと考えています。ただ、入試やオープンキャンパスで大学に足を運んだだけなので、まだ見たことも感じたこともない景色が多く不安のほうが大きいです。『小さな雲のすき間に ひとつだけ星が光る たぶんそれは叶うよ 願い続けてれば 愚かだろうか? 想像じゃなくなるそん時まで』……見つけたその夢を、この歌詞のように正夢にしたいです】(18歳)こもり校長:いいね~。4年間は長いようであっという間だからね。自分の思うように突き進んでほしいな。【今年はきっと、逆境に立ち向かうことが多くなる1年になります。それでもこの曲を聴いて、『冒険の始まりは君の中の -ここじゃないどこかへと行ってみたい気持ち- だから どんなに険しい道にはばまれようと その気持ちこそが君の使える魔法だよ』の歌詞通り、どんないばらの道になったとしても、自分を進化させるために新しいことに挑戦したことを忘れず、今年1年頑張っていこうと思います】(19歳)こもり校長:いいね。大変なことに立ち向かいながら、それを受け止めながら、頑張ってほしいなと思います。【今年は、高校生活最後の大会や大学受験勉強など、今までよりも頑張ることが多くなる中で、サビの『誰かに委ね生きてたら 辿り着けナイヤイヤ』や『1秒先の僕らが 誇り高く笑うために』という歌詞みたいに、周りを気にせず最後まで諦めない気持ちを持って生きていきたいと思います! またこの曲は、落ち込んでいるときに元気にしてくれる力強さがあることも選んだ理由です!】(16歳)こもり校長:わかるよ~。この曲は、かなり元気をくれるよね。LiSA先生の曲の中でもこれは特別というか、より力強さを感じるよね。この曲を聴いて、落ち込むこともあるだろうけど、一緒に駆け上がっていこう!このほかには、Mrs. GREEN APPLE「私は最強」、「アンゼンパイ」、「僕のこと」、「StaRt」、「Soranji」、星野源「喜劇」、Base Ball Bear「17才」、ケイティ・ペリー「Birthday」、go!go!vanillas「カウンターアクション」が紹介されました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/