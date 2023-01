BiSHアイナ・ジ・エンド 2023年は“極上に太い芯”を持って「迷いなく走っていきたい」

BiSHのアイナ・ジ・エンドがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! アイナLOCKS!」。1月3日(火)は新年最初の放送ということで、書き初めで2023年の抱負を発表しました。アイナ:あけましておめでとうございます! 2023年になりましたね。2023年はBiSHが解散する年です。毎年「あけおめ~! ことよろ~!」というハッピーマインドだったんですけど、今年は一味違うかな……? やっぱちょっと切ないというか、ちょっと儚い……そんなお正月だなと思います。これからもこの先も、こういうお正月はないんじゃないかなっていう独特な気持ちです。精一杯生きていきたいです。今年も何卒よろしくお願いします!アイナ:「なんやねん!?」と思っている生徒(リスナー)がいっぱいいると思うんで、説明させてください。私は迷いたくないし信念を強く持ちたいんです……ってことは、芯が太いってことかなって思ったんで、“極上に太い芯を持った女になりたい”というこの3文字を並べてみました。2023年は解散までまっしぐらですし、生徒のみんなもBiSHが大好きな清掃員(ファン)も、きっとそこにまっしぐらな日々を過ごすことになると思うんですよね。その中で、つらいこととか泣きたくなるようなことがあるかもしれないけど、私はそういうことに目を当てていたくないですね、解散までは。とにかく清掃員とのいろんな思い出を作っていきたいですね。もし悲しいことがあっても、それを全部いい思い出に変えていきたい。だから、迷いなく走っていきたいです。よかったら生徒のみんなもね、こんなアイナですけども、ずっと聴いていてほしいですね。今年もよろしくお願いします……!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/