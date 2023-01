ももいろクローバーZによる年越しライブイベント「第6回 ももいろ歌合戦」が2022年12月31日から今年1月1日にかけて東京・日本武道館で開催された。

「ももいろ歌合戦」は「日本の新たな大晦日のスタンダード」を目指し、ももクロが2017年より開催している年末恒例のカウントダウンイベント。ももクロと豪華出演者が紅組と白組の2チームに分かれ、全曲フル尺で歌合戦を繰り広げる。今回はディフェンディングチャンピオンの玉井詩織&佐々木彩夏率いる紅組と、前回のリベンジに燃える百田夏菜子&高城れに率いる白組が、多彩なジャンルから集まった過去最多の総勢60組以上の豪華ゲストを交えて対決。新内眞衣と東京ホテイソンによる裏実況企画や、お笑い芸人によるネタ枠など今回からの新たな試みも見どころとなった。イベントの模様はABEMAで8時間にわたって無料生配信され、BS日テレ、ニッポン放送でも生放送が行われた。

ももクロをはじめ、TEAM SHACHI、ukka、いぎなり東北産、BUDDiiSといったスターダストプロモーションのグループによるオープニングライブで会場が温まったのち、プロレスラー・武藤敬司による熱い挨拶で「第6回 ももいろ歌合戦」が開幕。応援合戦パフォーマンスチームである青春応援団 我無沙羅による気合いの入った応援と花柳糸之社中の華麗な踊りでステージが彩られる中、ももクロと総合司会の飯塚悟志(東京03)が改めて歌合戦のキックオフを告げた。イベント開始早々わずか10分でハッシュタグ「#ももいろ歌合戦」がTwitterの世界トレンド1位を獲得するなど、幸先のいいめでたい雰囲気が流れる中、紅組のトップバッターを飾ったのは超ときめき♡宣伝部。神奈川・横浜アリーナでのワンマンライブが決まるなど、今勢いに乗っている彼女たちが最新シングル「STAR」を歌ったかと思えば、白組からは毎年「ももいろ歌合戦」でももクロの楽曲をカバーしている氣志團が登場して会場を盛り上げる。紫色の特攻服に身を包んだ彼らは昨年11月に北海道日本ハムファイターズの宇佐見真吾選手と結婚を発表した高城に向け、オリジナル曲であるウエディングソング「結婚闘魂行進曲『マブダチ』」を披露。「幸せになってくれよな れにちゃん」とアレンジした歌詞で高城の涙を誘った。

続く紅組のSUPER★DRAGONがパフォーマンスしたのは、ファンキーなサウンドと力強いビートが特徴の「So Woo」。対する白組のTHE SUPER FRUITは「TikTok流行語大賞2022」の大賞に輝いた「チグハグ」を披露し、キャッチーな振付で対抗する。さらに=LOVEがきらびやかな衣装で「Be Selfish」を歌ったあとに、Da-iCEが「第64回日本レコード大賞」で優秀作品賞を受賞した「スターマイン」をパフォーマンスするという、アイドルやダンス&ボーカルグループによるライブが続く展開に。ももクロの“同期”である東京女子流は「コーナーカット・メモリーズ」をしなやかに歌唱し、THE BEAT GARDENはドラマ「六本木クラス」の挿入歌「Start Over」を伸びやかに響かせた。

会場の熱気がぐんぐんと上昇していく中、ここで「世代を超えたアニソンメドレー」がスタート。1970年代の不朽の名作「銀河鉄道999」の楽曲から、「SPY×FAMILY」や「ONE PIECE FILM RED」といった2022年に流行したアニメ作品の主題歌までがアニメーション映像とともに届けられ、子供から大人まで全世代が楽しめる空間が作り出されていく。冒頭ではスパドラがテレビアニメ「SLAM DUNK」のオープニングテーマに使用されたBAAD「君が好きだと叫びたい」を、バスケットボールを使ったパフォーマンスを交えながら歌唱。曲の最後には元バスケ部である百田がステージに現れるやいなや、横にセッティングされたバスケットゴールに向けてフリースローシュートを放って見事ゴールしてみせ、スパドラメンバーとハイタッチして喜んだ。

その後は高城と松本明子が「DANZEN!ふたりはプリキュア Ver.Max Heart」を、鈴木愛理、伊達花彩(いぎなり東北産)、大黒柚姫(TEAM SHACHI)、菅田愛貴(超ときめき♡宣伝部)、新井ひとみ(東京女子流)が「劇場版 美少女戦士セーラームーンR」の主題歌「Moon Revenge」をカバー。森口博子が「ラムのラブソング」を歌ったあとは、佐々木がラムをモチーフにした豹柄のセクシーな衣装で登場し、「うる星やつら」の2022年版アニメのオープニングテーマ「アイウエ feat. 美波, SAKURAmoti」を披露する。そのバックの“オタ芸軍団”の中に、モノノフ(ももクロファンの呼称)として知られる福岡ソフトバンクホークス・石川柊太投手が紛れ込むというサプライズ演出も盛り込まれた。そしてメドレーのラストを飾ったのは“アニメソング界の大王”ささきいさお。「銀河鉄道999」「宇宙戦艦ヤマト」で貫禄のある歌を響かせたささきは、オーイシマサヨシやBUDDiiS、Anna、西川貴教、真山りか(私立恵比寿中学)を含むメドレーの参加アーティストとともに敬礼ポーズを見せ、会場の空気を引き締めた。

アニソンメドレーが終わると、再び紅組と白組による歌合戦へ。塩乃華織が真っ赤なドレスを身にまとい、花柳糸之社中による踊りをバックに力強い歌を届けると、白組からは先ほどのアニソンメドレーで「君の知らない物語」をカバーしたAnnaが登場し、透き通った歌声で観客を魅了する。ToshlはBUDDiiSを率いて「DIVA DIVA」を熱唱し、持ち前のハイトーンボイスで観客を圧倒。鈴木愛理はアニメ映画「かぐや様は告らせたい-ファーストキッスは終わらない-」のエンディングテーマ「heart notes」をじっくりと歌い上げた。新メンバーの桜井えま、仲村悠菜を加えて10人体制になったエビ中はTikTokで話題を呼んでいる楽曲「売れたいエモーション!」のリアレンジバージョン「まだ×2売れたいエモーション!」を躍動感たっぷりに歌い、ウマ娘 プリティーダービーは「走れウマ娘 大晦日特別ver.」でにぎやかに会場を盛り上げる。YouTubeのチャンネル登録者数が250万近い次世代YouTuber・ばんばんざいはバラード曲「宵花火」、6回連続の「ももいろ歌合戦」出演となるサイプレス上野とロベルト吉野は最新アルバム「Shuttle Loop」のリード曲「おもしろおかしく」をそれぞれ気持ちのこもったパフォーマンスで届けた。

イベントが中盤に近付いた頃、ももクロの4人を中心にした「最強アイドルメドレー2022」が幕を開ける。この「最強アイドルメドレー」は「ももいろ歌合戦」恒例の目玉企画で、今回は老若男女に刺さる昭和から令和までのアイドルソングが約30分におよぶメドレーにたっぷり詰め込まれた。まずは佐々木が齊藤なぎさ(=LOVE)のソロ曲「現役アイドルちゅ~」を本人と一緒に歌い、高いアイドル性で会場をピンク色に染め上げる。さらに佐々木は山邊未夢(東京女子流)とともにfemme fatale「だいしきゅーだいしゅき」をキュートにカバーしたほか、後輩グループのメンバーや、=LOVEの野口衣織&山本杏奈、東京女子流の庄司芽生とAKB48「元カレです」でコラボし、gキレのあるダンスを観客の視線を釘付けに。高城はTWICE 「Fanfare」を後輩グループのメンバーと息ぴったりにパフォーマンスし、玉井は超特急のタカシ、シューヤと3人で中山美穂「世界中の誰よりきっと」を気持ちよく歌い上げた。また百田は実際の同級生である小西成弥、鈴木愛理、超特急のカイ、タクヤと制服姿でフィンガー5「学園天国」を披露。「ももいろ歌合戦」でしか見られないレアなコラボで会場に高揚感をもたらした。

そのほか、「最強アイドルメドレー」ではスパドラがStray Kids「ソリクン -Japanese ver.-」、BUDDiiSがENHYPEN「Tamed-Dashed - Japanese Ver.-」といったK-POPのナンバーを見事に歌い踊る場面も。超とき宣は昨年TikTokで爆発的な広がり方を見せ、「第11回アイドル楽曲大賞2022」のインディーズ/地方アイドル楽曲部門で1位に輝いたFRUITS ZIPPER「わたしの一番かわいいところ」をカバーし、正統派のアイドルグループとしての矜持を見せつける。そして最後はももクロと、BiSで活動していた経歴を持つファーストサマーウイカがBiSH「オーケストラ」を熱唱。ウイカのパワフルな歌声に観客が聴き入る中、曲の終盤にはメドレーの出演アーティスト全員がステージに上がり、5人の歌に合わせて腕を掲げて壮観な景色を作り上げた。

アイドルメドレーが終わると、FANTASTICS from EXILE TRIBEによる「Choo Choo TRAIN」のFANTASTICSバージョン、703号室による「バケモノ。」の生バンドパフォーマンスと続く。再び出番を迎えた超とき宣は松本明子を交えた7人編成で「ギュッと!」を披露し、アコースティックギターを携えて現れた泉谷しげるは「春夏秋冬」を弾き語り。松井が甘いセリフを放ったのち、泉谷が客席を味わい深い歌声で包み込むという「ももいろ歌合戦」ならではの振り幅の大きい対決が繰り広げられた。東北楽天ゴールデンイーグルス・田中将大投手がゲストとして登場すると「ももいろクローバーZによるマー君が今、ライブで観たい田中将大応援歌メドレー」に突入し、楽天のユニフォームを着たももクロが田中投手に登場曲として提供した応援歌「吼えろ」「何時だって挑戦者」「一味同心」を歌唱。田中投手はセンターステージに置かれた特等席の椅子に座り、そのパフォーマンスにじっくりと見入った。百田が作詞作曲を手がけた「一味同心」では4人が歌いながら椅子の周りを取り囲み、田中投手を照れさせていた。

次はファーストサマーウイカがドラマ「私のエレガンス」の主題歌「Open the Door」を、wacciがドラマ「やんごとなき一族」の挿入歌として注目され、“令和を代表するラブソング”としてロングヒットしている「恋だろ」をそれぞれ披露。nobodyknows+はYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」でのパフォーマンスによって再度人気に火が付いた代表曲「ココロオドル」で会場のボルテージを引き上げ、女性3人組の人気YouTuber・ヘラヘラ三銃士はオリジナル曲「狂騒マリオネット」で独特な世界観を表現する。ももクロの4人とともに登場したアイドルマスター シンデレラガールズは、スマートフォン向けゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」とのコラボ楽曲として発表されたももクロの新曲「Majoram Therapie」を披露。今年新メンバー4人を加えて9人体制になった超特急も、渾身の叫びと全力ダンスが印象的なパーティチューン「バッタマン」で会場全体のテンションを高めた。

ももクロにゆかりのあるお笑い芸人のネタ対決では、裏実況企画のMCを務めた東京ホテイソンと、ももクロと長い付き合いのオテンキがそれぞれ渾身のネタを披露して会場に笑いを起こす。ABEMA「声優と夜あそび」との連動企画では、番組MCを務める森久保祥太郎と仲村宗悟が百田とともに、番組のテーマソングである「夜あそびしようぜ」を歌唱した。イベントがいよいよ終盤に差しかかった頃、ステージに姿を現したのは昨年10月に日本武道館で復活ライブを開催したSOPHIAと、昨年6月に初の日本武道館公演を成功させたNovelbright。白熱のバンド対決で会場がより一層の興奮で満たされていく中、逆オファーという形で初出演が決まった湘南乃風がタオルパフォーマンスでお馴染みの鉄板曲「睡蓮花」で客席に大きな一体感を生み出したかと思えば、「ももいろ歌合戦」常連の森口はアニメ映画「機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島」の主題歌「Ubugoe」で美声を響かせて場内の空気を一変させる。2組目の芸人ネタ対決では、かが屋が玉井とコラボしたネタ、土佐兄弟が人気の“高校生あるある”ネタで観客の笑いを誘った。

ミュージカル「刀剣乱舞」の“刀剣男士”による応援パフォーマンスを挟み、続いて出番を迎えたのは東京・両国国技館でカウントダウンライブ中のさだまさし。日本武道館と中継がつながり、両会場の観客がじっと耳を傾ける中、さだは「キーウから遠く離れて」を優しく丁寧に届け、対する戸田恵子は壮大なバラード曲「強がり」を力強く歌い上げた。山本譲二はテイチクエンタテインメントのレーベルメイトで、昨年メジャーデビューを果たしたukkaのメンバーと一緒に「みちのくひとり旅」をももいろ歌合戦特別バージョンとして披露。西川貴教も西川貴教 featuring ももいろクローバーZ名義で発表した映画「KAPPEI カッペイ」の主題歌「鉄血†Gravity」でももクロとコラボし、熱気がほとばしるステージングで観客を夢中にさせた。

夕方前に始まった歌合戦は、夜遅い時間帯になってとうとう最終対決を迎える。ももクロとゆかりが深く、昨年のクリスマスに埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された「ももいろクリスマス2022 LOVE」にも出演した松崎しげるが代表曲「愛のメモリー」を熱唱し、紅組のトリを飾った。対する白組の大トリを務めたのは、2021年に引き続き五木ひろし。「山河」が情感たっぷりに響き渡り、歌合戦の全パフォーマンスが終了した。そしてここでABEMAの視聴者投票とSNSでの投票結果が集計され、日本武道館に緊張が走る中、白組の勝利が決定。百田と高城が見事前年のリベンジを果たした。「ももいろ歌合戦」で初めて勝利を経験した高城は、「一生勝てないと思ってたんですが、そんなこともなく、皆さんに助けられました。ありがとうございます!」とコメントし、喜びを爆発させた。最後は百田と高城に優勝旗を渡した水前寺清子が出演者たちを交えて「三百六十五歩のマーチ」を大合唱し、歌合戦を盛大なフィナーレに導いた。

歌合戦終了後には、毎回恒例のももクロによる年初めライブがスタート。今回もももクロが出演者と一緒に「行くぜっ!怪盗少女 -ZZ ver.-」の間奏で一斉に“年またぎジャンプ”をし、華やかに年越しを迎えた。その後、ももクロは「ももいろクリスマス2022 LOVE」のテーマソングとして“愛”をテーマに制作された新曲「L.O.V.E」や、ウインターソング「今宵、ライブの下で」をパフォーマンス。新春のおめでたい空気と心地よい幸福感が漂う中、ライブの定番曲「走れ! -ZZ ver.-」で晴れやかにイベントの幕を閉じた。

ABEMAでは「第6回 ももいろ歌合戦」の見逃し配信を実施中。

ももいろクローバーZ「第6回 ももいろ歌合戦」2022年12月31日 日本武道館 セットリスト

オープニングアクト

SE. overture ~ももいろクローバーZ参上!!~

01. Z伝説 ~ファンファーレは止まらない~ / ももいろクローバーZ

02. 笑―笑 ~シャオイーシャオ!~ / ももいろクローバーZ

03. アフタヌーン・グラフィティ / ukka

04. YO HO / BUDDiiS

05. うぢらとおめだつ / いぎなり東北産

06. 江戸女 / TEAM SHACHI

白組

01. 結婚闘魂行進曲「マブダチ」 / 氣志團

02. チグハグ / THE SUPER FRUIT

03. スターマイン / Da-iCE

04. Start Over / THE BEAT GARDEN

05. 花のように / Anna

06. heart notes / 鈴木愛理

07. 走れウマ娘 大晦日特別ver. / ウマ娘 プリティーダービー

08. おもしろおかしく / サイプレス上野とロベルト吉野

09. バケモノ。 / 703号室

10. 春夏秋冬 / 泉谷しげる

11. 恋だろ / wacci

12. 狂騒マリオネット / ヘラヘラ三銃士

13. バッタマン / 超特急

14. 正義のヒーロー / オテンキ

15. 愛とか恋とか / Novelbright

16. Ubugoe / 森口博子

17. 高校生あるある / 土佐兄弟

18. 強がり / 戸田恵子

19. 鉄血†Gravity / 西川貴教 feat. ももいろクローバーZ

20. 山河 / 五木ひろし

紅組

01. STAR / 超ときめき♡宣伝部

02. So Woo / SUPER★DRAGON

03. Be Selfish / =LOVE

04. コーナーカット・メモリーズ / 東京女子流

05. 命さらしても / 塩乃華織

06. DIVA DIVA / Toshl

07. まだ×2売れたいエモーション! / 私立恵比寿中学

08. 宵花火 / ばんばんざい

09. Choo Choo TRAIN / FANTASTICS from EXILE TRIBE

10. ギュッと! / 松本明子 with 超ときめき♡宣伝部

11. Open the Door / ファーストサマーウイカ

12. ココロオドル / nobodyknows+

13. Majoram Therapie / アイドルマスター シンデレラガールズ with ももいろクローバーZ

14. 歴史の授業 / 東京ホテイソン

15. ミサイル / SOPHIA

16. 睡蓮花 / 湘南乃風

17. 玉井の提案 / かが屋 feat.玉井詩纖

18. キーウから遠く離れて / さだまさし

19. みちのくひとり旅 / 山本譲二 feat. ukka

20. 愛のメモリー / 松崎しげる

世代を超えたアニソンメドレー

01. ミックスナッツ / オーイシマサヨシ

02. 君が好きだと叫びたい / SUPER★DRAGON

03. DANZEN!ふたりはプリキュア Ver.Max Heart / 高城れに、松本明子

04. Moon Revenge / 新井ひとみ(東京女子流)、大黒柚姫(TEAM SHACHI)、鈴木愛理、菅田愛貴(超ときめき♡宣伝部)、伊達花彩(いぎなり東北産)

05. 心絵 / MORRIE(BUDDiiS)、KEVIN(BUDDiiS)

06. 君の知らない物語 / Anna

07. ラムのラブソング / 森口博子

08. アイウエ / 佐々木彩夏 feat. 青春応援団・我無沙羅・石川柊太

09. ウィーアー / 西川貴教

10. 新時代 / 真山りか(私立恵比寿中学)

11. 銀河鉄道999 / ささきいさお

12. 宇宙戦艦ヤマト / ささきいさお

最強アイドルメドレー2022

01. 現役アイドルちゅ~ / 斉藤なぎさ(=LOVE)、佐々木彩夏(ももいろクローバーZ)、小泉遥香(超ときめき♡宣伝部) / 播磨かな、星名美怜(私立恵比寿中学)

02. 天使のウインク / 橘花怜(いぎなり東北産)

03. Fanfare / 杏ジュリア(超ときめき♡宣伝部)、坂本遥奈(TEAM SHACHI)、芹澤もあ(ukka)、小島はな(AMEFURASSHI)、高城れに(ももいろクローバーZ)、内藤るな(B.O.L.T)、中山莉子(私立恵比寿中学)、安杜羽加(いぎなり東北産)、里菜(CROWN POP)

04. だいしきゅーだいしゅき / 佐々木彩夏(ももいろクローバーZ)、山邊未夢(東京女子流)

05. ソリクン -Japanese ver.- / SUPER★DRAGON

06. 波乗りパイレーツ / 川瀬あやめ(ukka)、吉川ひより(超ときめき♡宣伝部)

07. 世界中の誰よりもきっと / シューヤ(超特急)、タカシ(超特急)、玉井詩織(ももいろクローバーZ)

08. 元カレです / 愛来(AMEFURASSHI)、茜空(ukka)、心菜(私立恵比寿中学)、北美梨寧(いぎなり東北産)、吉瀬真珠(いぎなり東北産)、坂本遥奈(TEAM SHACHI)、佐々木彩夏(ももいろクローバーZ)、庄司芽生(東京女子流)、田中咲帆(CROWN POP)、野口衣織(=LOVE)、三田美吹(CROWN POP)、山本杏奈(=LOVE)、結城りな(ukka)

09. 学園天国 / カイ(超特急)、小西成弥、鈴木愛理、タクヤ(超特急)、百田夏菜子(ももいろクローバーZ)

10. 私の一番かわいいところ / 超ときめき♡宣伝部

11. Tamed-Dashed -Japanese ver.- / BUDDiiS

12. オーケストラ / ファーストサマーウイカ、ももいろクローバーZ

ももいろクローバーZによるマー君が今、ライブで観たい田中将大応援歌メドレー

01. 吼えろ

02. 何時だって挑戦者

03. 一味同心

ABEMA「声優と夜あそび」コラボ

01. 夜あそびしようぜ / 森久保祥太郎、仲村宗悟、百田夏菜子

ミュージカル「刀剣乱舞」刀剣男士の応援パフォーマンス

01. STARTING NOW~ETERNAL FLAME / 豊前江、桑名江、松井江、五月雨江、村雲江、水心子正秀

水前寺清子&LINE UP

01. 三百六十五歩のマーチ

ももいろクローバーZ 年初めLIVE. 2023

01. 行くぜっ!怪盗少女 -ZZ ver.-

SE. overture ~ももいろクローバーZ参上!!~

02. L.O.V.E

03. 今宵、ライブの下で

04. 走れ! -ZZ ver.-