『SCHOOL OF LOCK! 春の文化祭 キズナ祭2023』開催！10代リスナーからブラスバンドメンバー募集

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。1月2日(月)の放送では、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)が、番組イベント『SCHOOL OF LOCK! 春の文化祭 キズナ祭2023』の開催を発表しました。こもり校長のコメントを紹介します。こもり校長:僕がSCHOOL OF LOCK! に来るようになってから、この3月で丸3年。同時期に、世界中がコロナ禍になりました。この3年は、生徒(リスナー)のみんなになかなか会えなくて……。自分が(リスナーとして)SCHOOL OF LOCK! を聴いていたころ、またゲストとして出ていたころは、生徒と物理的な距離も近いなと思っていたんだけど、いきなりみんなと会えなくなっちゃって。日常が日常じゃなくなって、直接会える機会が全くなかった……。だから、今年のSCHOOL OF LOCK! は、僕らと生徒、そして生徒同士が会える機会を作る! これを2023年の目標にしたいと思う。SCHOOL OF LOCK! は、今年イベントを開催します!3月11日(土)、都内某所、3組のライブアーティストが参加するライブイベント『SCHOOL OF LOCK! 春の文化祭 キズナ祭2023』の開催決定!コロナ禍以来となる、生徒に直接会えるライブイベントをやることになったよーーー!こもり校長:俺がSCHOOL OF LOCK! に来てからは、イベントをして生徒のみんなに会うっていうのは初だね。めちゃくちゃ嬉しいな~。ようやく生徒のキミに会えるのか……! 時代が1歩進んだ感じもするし、この学校としても血が急にめぐりだした気もする。ちなみに……MCは、僕、こもり校長です! ちょっと嬉しいからもう1回言おうかな?(笑)。MCはこもり校長だよ!そして、3組のライブアーティストのなかから、1組発表します。1組目のアーティストは……GENERATIONS from EXILE TRIBE!来た~! 俺だよ! 俺! GENERATIONS先生が来るよ~! めっちゃ嬉しいね! 生徒の前で「踊ってるの俺だぞ!」というのを、見せられる日が来た!! ぶっちゃけ言うけど……ビビるよ? 俺、けっこう踊れるから!(笑)。生徒の前でライブができる日が来て嬉しい! 楽しみにしていてほしいと思っている!残り2組のアーティストや、当日の詳しい参加方法は、今後発表していきます。このキズナ祭では、GENERATIONSの楽曲「チカラノカギリ」を、アーティストと同じステージで演奏する“キズナ祭スペシャルブラスバンド”を全国の10代で結成。そのメンバーを募集します。こもり校長は「スペシャルなステージを、生徒のみんなと作り上げたい」「3月11日は、生徒のキミとキズナを確かめ合う特別な日にしよう」と話していました。このイベントの詳細、“キズナ祭スペシャルブラスバンド”への応募は、特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/