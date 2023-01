「おせちは？」「お年玉は？」SEVENTEEN・JEONGHANが韓国の正月を紹介

13人組ボーイズグループ・SEVENTEENのJEONGHAN(ジョンハン)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」。1月2日(月)の放送では、リスナーの質問から韓国の正月の過ごし方を紹介しました。JEONGHAN:生徒(リスナー)のみなさん、こんばんは! そしてあけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします!それでは、「掲示板」の書き込みを紹介します。(15歳)JEONGHAN:おせち料理がどういうものなのか、とっても気になるんですけれども……。韓国では“トック”というものを、お正月に食べています。お肉の出汁で作ったスープにお餅を薄くスライスして入れて、そこにお肉と、それから卵を焼いて海苔をトッピングして食べる、そういったスープがあります。昔からトックを食べたら1歳年をとるっていう話があるので、「僕はトック食べてないから、年をとってないよ」っていう人がいます。そんなおもしろいエピソードがありますよ。生徒のみなさんは、どんなお正月を過ごしていますか? 僕は1月1日までは日本にいるんですけど、そこから韓国に帰って家族に会っていろんな話をして、いい正月を過ごしていると思います。JEONGHAN先生のお正月の思い出は……日本にこの文化があるかどうかわからないんですけど、親戚やお父さん、お母さん、おばあちゃん、おじいちゃんたちに「今年も一年健康でいてくださいね」と、“세배(セベ)”という挨拶をするんです。それで、“세뱃돈(セベットン)”というお年玉をいただく風習があります。僕は普段お小遣いをもらわなかったので、ここでお年玉をたくさん稼いで1年間大事に使った思い出があります。この日の放送では書き初めにも挑戦。2023年の抱負として、日本語で『がんばる』と書きました。「なんでも一生懸命がんばれば、生徒のみなさんやCARAT(ファン)のみなさんと会う機会がたくさんにならないかな」と話していました。SEVENTEENのJEONGHANは、毎月1週目の月曜から木曜にレギュラー出演中です。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/