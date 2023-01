そのマスク、なんでつけてるの？『すみっコぐらし』がマスクの “理由” をお知らせ！

しろくま、ぺんぎん?、とんかつ、ねこ、とかげなど、全29種類のイラストスタンプで、マスクを ”紹介” してくれる「すみっコぐらし マスクスタンプ」が便利かも。ポンと押して、マスクに可愛くメッセージを添えちゃいましょう。

現在発売中の「すみっコぐらし マスクスタンプ」は、かわいらしいすみっコぐらしのキャラクターに好きな文字や名前を入れてつくる、すみっコぐらし好きにはたまらないオーダーメイドのマスクスタンプ。

”花粉症” や ”ぜんそく”、”アレルギー” といった言葉を、かわいらしいすみっコたちのイラストと一緒にマスクにスタンプすることで、まわりの人からの誤解を予防しながら、お互いの不安を軽くすることができちゃうスグレモノだ。

しかも全29種のスタンプから選ぶことができる、大ボリュームのラインナップ!

「花粉症」「ぜんそく」「アレルギー」といった文字はもちろん、お子さまの名前を入れることも。保育園や幼稚園などに通うお子さまのマスクへのお名前つけにも活躍してくれる。

水にも強い別売の専用インクで押すことで、不織布やポリウレタンといったマスク素材にもスタンプOK。

今や私達の生活に溶け込んだ「マスク」をより可愛く、便利に、楽しく使うために、「すみっコぐらし マスクスタンプ」がきっとお助けしてくれます♪

☆可愛くて便利な「すみっコぐらし マスクスタンプ」のイメージを見る(写真8点)>>>

(C)2022 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.