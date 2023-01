アニメ「やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。」の10周年プロジェクトが始動。併せて10周年のロゴが解禁された。

2013年4月のアニメ放送開始から、今年で10周年を迎える「やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。」。今後の情報は10周年プロジェクトの公式サイト、アニメの公式Twitterアカウント(@anime_oregairu)で順次発表されていく。

