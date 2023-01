第101回全国高校サッカー選手権3回戦が2日、関東各地の会場で開催された。

夏冬連覇を目指す前橋育英は、昌平との強豪校対決で2-1の逆転勝利。準々決勝では、日本文理に3-0で勝利した前回準優勝の大津と対戦する。

日体大柏は柏レイソル加入内定のオウイエ・ウイリアムの先制弾を守り切って飯塚を撃破。初出場同士の対決を制して8強にコマを進めた。その日体大柏と準々決勝で対戦するのは東山。開始1分で先制すると、後半にリードを広げて高川学園を破り、2大会連続となるベスト8進出を果たした。

残りの4試合は、いずれもPK戦までもつれる激闘となった。前回王者の青森山田は国見と対戦。前半終了間際に先制すると、後半に追いつかれる。それでも、PK戦では途中出場のGK鈴木将永が活躍し、青森山田が名門対決を制した。

日大藤沢vs神村学園は、清水エスパルス加入内定の森重陽介のゴールで日大藤沢が先制したものの、神村学園がすぐに追いつく。試合は1-1で終了し、ボルシアMG加入内定の福田師王らキッカー5人全員が成功した神村学園がベスト8に進んだ。

佐野日大は“優勝候補”履正社の猛攻を耐え凌ぎ、PK戦を制して準々決勝進出。岡山学芸館と國學院久我山の一戦はスコアレスドローに終わり、岡山学芸館がPK戦の末に初の8強入りを果たした。

国立競技場で戦える4強の座をかけた準々決勝は、1月4日に等々力陸上競技場と浦和駒場スタジアムで開催される。3回戦の全結果と準々決勝の組み合わせは以下の通り。

◆【試合結果】

日大藤沢(神奈川) 1-1(PK戦:3-5) 神村学園(鹿児島)

佐野日大(栃木) 1-1(PK戦:5-4) 履正社(大阪)

日体大柏(千葉) 1-0 飯塚(福岡)

昌平(埼玉) 1-2 前橋育英(群馬)

青森山田(青森) 1-1(PK戦:4-2) 国見(長崎)

岡山学芸館(岡山) 0-0(PK戦:5-3) 國學院久我山(東京A)

高川学園(山口) 0-2 東山(京都)

日本文理(新潟) 0-3 大津(熊本)

◆【準々決勝の対戦カード】

青森山田 vs 神村学園

佐野日大 vs 岡山学芸館

東山 vs 日体大柏

前橋育英 vs 大津