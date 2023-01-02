木村拓哉、郷ひろみ、横山裕（関ジャニ∞）、宮野真守、小林幸子が明日1月3日18:00にフジテレビ系で放送される特別番組「VS魂 グラデーション 2023超豪華新春3時間SP」にゲスト出演する。

「VS魂 グラデーション」は、相葉雅紀（嵐）、風間俊介、佐藤勝利（Sexy Zone）、藤井流星（ジャニーズWEST）、岸優太（King & Prince）、浮所飛貴（美 少年 / ジャニーズJr.）がレギュラー出演するバラエティ番組。明日の特番では、東京・東京ディズニーリゾートのクイズ企画「ディズニーグラデーション」、芸能人の財布の中身を抜き打ちで調査して所持金の多い順番を予想する「芸能人所持金グラデーション」、ババ抜き最弱王を決める「BABA魂」がオンエアされる。

「ディズニーグラデーション」には1月9日に放送スタートする月9ドラマ「女神（テミス）の教室～リーガル青春白書～」から北川景子、佐藤仁美、宮野真守、小堺一機、及川光博、「芸能人所持金グラデーション」にはIKKO、叶美香、小林、「BABA魂」にはアンミカ、伊藤英明、上戸彩、木村、小池百合子、小泉孝太郎、郷、指原莉乃、設楽統（バナナマン）、仲間由紀恵、野口聡一、バカリズム、横山、竜星涼がゲスト出演する。

VS魂 グラデーション 2023超豪華新春3時間SP

2023年1月3日（火）18:00～21:00

＜出演者＞

相葉雅紀 / 風間俊介 / 佐藤勝利（Sexy Zone） / 藤井流星（ジャニーズWEST） / 岸優太（King & Prince） / 浮所飛貴（美 少年／ジャニーズJr.） / 山崎弘也（アンタッチャブル） / 飯尾和樹（ずん）

スタジオゲスト

「BABA魂」ゲスト

アンミカ / 伊藤英明 / 上戸彩 / 木村拓哉 / 小池百合子 / 小泉孝太郎 / 郷ひろみ / 指原莉乃 / 設楽統（バナナマン） / 仲間由紀恵 / 野口聡一 / バカリズム / 横山裕（関ジャニ∞） / 竜星涼

ドラマ「女神（テミス）の教室～リーガル青春白書～」チーム

北川景子 / 佐藤仁美 / 宮野真守 / 小堺一機 / 及川光博

VTRゲスト

IKKO / 叶美香 / 小林幸子