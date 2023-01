黒宮れいと金子理江による新ユニットREIRIEの始動が発表された。

黒宮と金子は2015年に女装パフォーマーのレディビアードとともにアイドルグループLADYBABYを結成。2016年にレディビアードの脱退に伴いThe Idol Formerly Known As LADYBABYとして再スタートするも、2017年に黒宮が惜しまれながらグループを去り、それ以降2人は別々に活動していた。

約5年の月日を経て再びタッグを組む黒宮と金子。YouTubeでは2人が敬愛するデザイナー東佳苗の衣装に身を包んだREIRIEのコンセプトムービーが公開された。 3月25日には東京・新宿BLAZEで初ライブ「REIRIE 1st LIVE『~R~』」が開催される。

REIRIEの始動に際し、黒宮は「ずっと2人でいよう。 運命を全うします」、金子は「ずっと探していたものはそばにありました。運命には抗えない」とそれぞれコメントしている。

黒宮れい コメント

ずっと2人でいよう。 運命を全うします。

いぇーい。

金子理江 コメント

ずっと探していたものはそばにありました。

運命には抗えない。

いぇーい。

REIRIE 1st LIVE「~R~」

2023年3月25日(土)東京都 新宿BLAZE